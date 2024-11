Documentário sobre Gugu vai ao ar, pela primeira vez na TV aberta, durante o Domingo Record

O documentário ‘Gugu, Simples Assim’, será exibido pela primeira vez na TV aberta durante o Domingo Record. A produção original do Playplus destaca o legado de um dos maiores apresentadores do Brasil e relembra polêmicas, grandes reportagens e momentos especiais vividos por Gugu Liberato. O documentário ainda conta com relatos de familiares e amigos do ícone, cuja morte completa cinco anos nesta semana. Confira!