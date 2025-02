Ex de Madonna, Jesus Luz estaria se envolvendo com Wanessa Camargo

Novo affair na área? Após o término com Dado Dolabella, Wanessa Camargo está na pista e se aproximando de Jesus Luz. Segundo os olhares de quem estava no bloco de Carnaval da cantora em São Paulo, um clima rolou entre os dois e eles não se desgrudavam. “Ele estava com segundas intenções, mas não sei se ela quer”, comentou Fabíola Reipert. Lembrando que Jesus Luz também foi namorado de Madonna.