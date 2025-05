Exclusivo: MC Ryan SP se defende após prisão por fazer 'cavalo de pau' em estádio

MC Ryan SP abriu as portas da sua mansão e recebeu Eleandro Passaia e Fabíola Reipert para uma entrevista exclusiva e sem censura! O funkeiro falou sobre as polêmicas que se envolveu recentemente, inclusive sobre a compra de um iate, que foi usado por ele para gravar um clipe e foi parar na Justiça. MC Ryan foi preso e pagou quase R$ 1 milhão para reparar os danos do Estádio Barão da Serra Negra, no interior de São Paulo, após fazer “cavalo de pau” no gramado. O cantor não fugiu do assunto e disse que o contratante chegou a procurá-lo antes de chamar a polícia para arrancar dinheiro dele. Assista na íntegra!



