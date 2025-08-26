Logo R7.com
Fabíola Reipert e A Hora da Venenosa concorrem ao prêmio Fofoca Awards 2025

Evento acontecerá no dia 10 de setembro, e o público pode votar nos indicados

Fabíola Reipert|Do R7

A premiação Fofoca Awards terá uma nova edição em 2025! E Fabíola Reipert e A Hora da Venenosa estão concorrendo nas categorias "Fofoqueiro do Ano" e "Programa de Fofoca". O evento será realizado no dia 10 de setembro, e o público pode votar nos indicados. Reinaldo Gottino também estará lá para a entrega dos prêmios.

