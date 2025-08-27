Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Blog da Fabíola Reipert

Festa de Zilu Godói nos EUA termina em barulho e polícia na porta

Empresária organizou uma baita farra e saiu "de fininho" quando avistou as autoridades

Fabíola Reipert|Do R7

Zilu Godói farreou bastante e viu sua festa terminar com a polícia na porta! A empresária mora em residência dos Estados Unidos e colocou música sertaneja ao vivo com som alto, incomodando os vizinhos. Ao perceber a chegada das autoridades, Zilu saiu "de fininho" do local. Veja como foi!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • famosos-e-celebridades
  • a-hora-da-venenosa
  • Estados Unidos
  • Música
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.