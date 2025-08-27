Festa de Zilu Godói nos EUA termina em barulho e polícia na porta

Zilu Godói farreou bastante e viu sua festa terminar com a polícia na porta! A empresária mora em residência dos Estados Unidos e colocou música sertaneja ao vivo com som alto, incomodando os vizinhos. Ao perceber a chegada das autoridades, Zilu saiu "de fininho" do local. Veja como foi!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!