Filho, madrasta e neta de Preta Gil chegam ao Brasil em voo que trouxe corpo da cantora

Nesta quinta-feira (24), o corpo de Preta Gil chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no mesmo voo onde também vieram o filho Francisco Gil, a madrasta Flora Gil e a neta Sol de Maria. Em seguida, o corpo seguiu para o Rio de Janeiro, onde será velado no Theatro Municipal nesta sexta (25), das 9h às 13h. A prefeitura pretende interditar as ruas próximas ao local para facilitar o acesso dos fãs à cerimônia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!