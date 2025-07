Filhos de Neymar gastariam a fortuna do pai em quanto tempo? Descubra!

Um site norte-americano estimou que os quatro filhos de Neymar levariam cerca de 167 anos para "torrar" a fortuna do jogador se gastassem R$ 100 mil por dia. O patrimônio dele é estimado em um bilhão de dólares. Além dos salários recebidos nos clubes onde jogou e contratos publicitários, Neymar tem investimentos e imóveis de luxo. E ainda: o atleta do Santos adquiriu uma réplica do "batmóvel", carro do Batman, por mais de R$ 8 milhões. O veículo estava exposto em um museu de carros em São Roque (SP). Veja!



