Ídolo do Corinthians, Jô é criticado pela mãe do filho caçula por ostentar vida de luxo

Que o Jô tem problemas com as mães de seus filhos, não é novidade! O ídolo do Corinthians é pai de oito crianças, sendo duas com a atual mulher e seis fora do casamento. Maiara Quiderolly, que é mãe de João, voltou a criticar Jô nas redes sociais após um áudio do atleta vazar. Ela falou sobre o atraso no pagamento de pensão e, ainda, a ostentação de uma vida de luxo na internet. “Sei que tem filho seu passando necessidade", acusou a influenciadora digital. “Pensão seria a coisa mais simples de resolver se você fosse um homem digno de ser pai”, completou. Veja!



