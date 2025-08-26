Logo R7.com
Justiça bloqueia contas do filho falecido de Roberto Carlos por dívida de R$ 127 mil

Dudu Braga morreu há quatro anos e deixou débitos de condomínio; imóvel pode ser penhorado

Fabíola Reipert|Do R7

A Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias de Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos que faleceu em 2021. A ação judicial foi movida por uma dívida de condomínio de R$ 127 mil. Durante o processo, foram encontrados apenas R$ 63 na conta de Duda. Agora, há risco de penhora do imóvel, que fica em São Paulo.

