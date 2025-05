Ludmilla come bife de quase R$ 6 mil em restaurante dos EUA

O prato mais caro do restaurante! Durante viagem a Miami, nos Estados Unidos, Ludmilla comeu um bife de quase R$ 5,6 mil e fez questão de ostentar na internet. A carne foi servida pelo garçom do local em uma maleta brilhante e com direito a show de luzes, que criou todo um clima de glamour. "Ficar ostentando é um pouquinho brega", opinou Fabíola Reipert. Veja como foi!



