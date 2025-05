Mansão de Silvio Santos em bairro nobre de SP é flagrada com aspecto de abandono Fã do apresentador gravou vídeo da fachada do imóvel, que fica no Morumbi e é avaliado em R$ 15 milhões

Fabíola Reipert|Do R7 06/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share