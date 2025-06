Marido de Liziane Gutierrez desiste de pedir divórcio para evitar divisão de bens

Parece que a separação de Liziane Gutierrez e Toni não vai mais acontecer. O empresário desistiu de pedir o divórcio ao descobrir que precisaria dividir o valor de imóveis milionários em Hong Kong com a influenciadora digital. Lembrando que Toni quis a separação quando soube que Liziane estava tendo um caso com o próprio advogado no Marrocos. "Sou justa, mas não tente me fazer de otária", declarou a ex-peoa de A Fazenda em vídeo. Entenda!



