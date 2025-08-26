Logo R7.com
Marina Ruy Barbosa faz apelo na web após desaparecimento do gato

Pet da atriz, João costuma dar voltas pelo condomínio e sumiu na Barra da Tijuca (RJ)

Fabíola Reipert|Do R7

Marina Ruy Barbosa está procurando pelo gato João, desaparecido desde sábado (23) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela fez um apelo nas redes sociais e explicou que João costuma dar voltas pelo condomínio, mas sempre retorna. O gato tem 10 anos, é castrado e faz parte da família. "Resgatei ele ainda filhote, junto com os irmãos. Ele foi o único que não foi adotado e ficou comigo", declarou Marina.

