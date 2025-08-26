Marina Ruy Barbosa faz apelo na web após desaparecimento do gato
Pet da atriz, João costuma dar voltas pelo condomínio e sumiu na Barra da Tijuca (RJ)
Marina Ruy Barbosa está procurando pelo gato João, desaparecido desde sábado (23) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela fez um apelo nas redes sociais e explicou que João costuma dar voltas pelo condomínio, mas sempre retorna. O gato tem 10 anos, é castrado e faz parte da família. "Resgatei ele ainda filhote, junto com os irmãos. Ele foi o único que não foi adotado e ficou comigo", declarou Marina.
