Namorado de Sandy fala sobre relacionamento com a cantora: 'Ela é incrível'

Pedro Andrade, namorado de Sandy, foi entrevistado pelo Link Podcast e deu uma rara declaração sobre o relacionamento com a cantora. "A gente está bem, ela é incrível", afirmou o médico. Eles estão juntos desde julho de 2024, mas só tornaram o namoro público em maio deste ano. Pedro reforçou que ambos são discretos e preferem manter a vida pessoal longe dos holofotes. Confira!



