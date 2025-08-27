Não gostou! Pablo do Arrocha se irrita após ter show interrompido pela Polícia Militar

Ficou irritado! Pablo do Arrocha não gostou nem um pouco após ter o show interrompido por policiais militares. Os agentes pararam a apresentação para fazer uma vistoria, e o cantor disparou: “É melhor eu não falar, senão vou preso”. O cantor do famoso hit 'Porque homem não chora' ainda disse: “O que está dando certo incomoda". Confira o vídeo!



