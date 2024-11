Rihanna revela que torcia pela Seleção Brasileira na infância e tinha até jogador favorito

Rihanna surpreendeu os fãs ao fazer revelações muito ‘brasileirinhas’! A cantora contou que, quando era criança, considerava a Seleção Brasileira como “o seu time” do coração. Isso porque ela nasceu em Barbados, no Caribe, cujo time nacional tem as cores similares às do Brasil. E ainda: Rihanna confessou que seu atleta favorito era o Ronaldinho Gaúcho! “Ele foi um grande jogador”, elogiou Renato Lombardi. Veja!