Saiba por que Luciana Gimenez guarda mágoa de Jennifer Lopez

Em podcast, Luciana Gimenez revelou ter mágoa de Jennifer Lopez após uma experiência ruim. Segundo a apresentadora, que tinha entrevista agendada com a cantora, J-Lo nem olhou na cara dela e teria a desprezado. "Ela é uó, me fez esperar horas, foi super grosseira", contou Luciana. "Fiquei magoada", completou a ex de Mick Jagger.



