Neymar quase teve outro nome se fosse por escolha da mãe, Nadine Santos. Registrado como Neymar da Silva Santos Júnior, o jogador só se chama assim por causa do pai, que quis dar o mesmo nome ao filho. A opção de Nadine era "Mateus" e, após a decisão do 'NeyPai', ela teria ficado muitos dias sem falar com o companheiro na época.