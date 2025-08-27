Sheila Mello volta à faculdade para cursar psicologia: 'Sobre retomar sonhos'

Estudante na área! Sheila Mello decidiu voltar à faculdade, ao lado do irmão, para cursar psicologia. “Sobre retomar sonhos”, dizia legenda de publicação nas redes sociais. A ex-dançarina do É O Tchan havia iniciado o curso em 2019, mas trancou a matrícula. Ela já é formada em bioenergética e artes cênicas. Nesta quarta-feira (27), também é comemorado o Dia do Psicólogo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!