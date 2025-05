Simone Mendes chora e se explica para os fãs após cantar com voz rouca

Durante show em Pinhais (PR), Simone Mendes não segurou as lágrimas ao se explicar para os fãs. Ela estava com a voz e falhando e fez questão de agradecer a paciência do público. "Uma das coisas piores para um artista é não poder fazer com excelência o que mais ama fazer", declarou Simone. Veja como foi!



