Veja quem são as famosas que têm os pés mais elogiados da internet

Têm celebridades brasileiras que chamam atenção até pelo pé! E é claro que os internautas não deixam nada passar despercebido. Tata Werneck compartilhou fotos dos pés inchados durante a gravidez e recebeu elogios inesperados. Além dela, Marina Ruy Barbosa, Flávia Alessandra e Wanessa Camargo também arrancaram comentários positivos dos fãs. Confira!



