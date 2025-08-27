Logo R7.com
Veja quem são as famosas que têm os pés mais elogiados da internet

De Tata Werneck a Wanessa Camargo, os internautas não deixam nada passar despercebido

Fabíola Reipert|Do R7

Têm celebridades brasileiras que chamam atenção até pelo pé! E é claro que os internautas não deixam nada passar despercebido. Tata Werneck compartilhou fotos dos pés inchados durante a gravidez e recebeu elogios inesperados. Além dela, Marina Ruy Barbosa, Flávia Alessandra e Wanessa Camargo também arrancaram comentários positivos dos fãs. Confira!

