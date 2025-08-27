Vou nada! Leonardo escapa do dentista para poder beber com os amigos

Sai fora! Leonardo fugiu de uma consulta marcada no dentista e foi beber com os amigos. A esposa do cantor, Poliana Rocha, postou um vídeo nas redes sociais e revelou que o marido tem medo do profissional. Leonardo ainda explicou: "Ele [dentista] queria implantar um osso em mim, não sou cachorro para implantar osso”. Assista ao vídeo!



