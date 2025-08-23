Logo R7.com
Zé Felipe se dá bem ao virar a página: Ana Castela é mais ‘de verdade’ que Virginia

Filho de Leonardo tem sido visto todo feliz com cantora sertaneja

Fabíola Reipert|Fabíola Reipert

Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo romance Reprodução/Instagram/@zefelipe/@anacastela

Zé Felipe e Ana Castela estão se conhecendo melhor. Tudo indica que ela está fazendo bem para o cantor. A moça é bem diferente de Virginia Fonseca, ex-mulher e mãe dos filhos dele. 👀

Ana não faz tudo pela fama e para ganhar seguidores, nem é desesperada para aparecer e expor a família e o relacionamento amoroso de forma excessiva nas redes sociais.

A sertaneja é espontânea, de verdade, natural. Nada nela soa forçado.

Sem falar que Ana Castela tem uma profissão: ela canta. Não ficou famosa por se relacionar com ninguém…


Vale lembrar que Virginia ficou conhecida por namorar o youtuber Rezende e por fazer dancinhas na internet com Zé Felipe. E agora está se envolvendo com o jogador Vini Jr.

Pelo visto, Zé tá curtindo um romance mais pé no chão... e com trilha sonora sertaneja! 🎶

