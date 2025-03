Apresentador paraguaio é racista ao vivo e ainda insulta Leila Pereira Enrique Vargas Peña, da emissora ABC, chamou brasileiros de ‘macacos’ e xingou a presidente do Palmeiras por suas críticas às autoridades paraguaias em casos de racismo Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 27/03/2025 - 12h48 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h48 ) twitter

Apresentador Enrique Vargas Peña causa revolta ao chamar brasileiros de ‘macacos’ e insultar Leila Pereira ao vivo Reprodução

Inacreditável! O apresentador Enrique Vargas Peña, de um dos principais canais do Paraguai, a ABC, chocou o público com falas absurdamente racistas e misóginas durante um programa ao vivo. Ele chamou os brasileiros de “macacos” ao comemorar a vitória da Argentina sobre o Brasil e, como se não bastasse, ainda insultou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com palavras de baixo nível.

E não parou por aí! Vargas Peña mencionou as punições para o crime de racismo no Paraguai, mas, ao invés de demonstrar arrependimento, reforçou a ofensa ao responder sobre Leila Pereira: “Não, aquela cachorra de m**** não vai dirigir a palavra a mim”.

Vale lembrar que Leila tem sido uma das figuras mais ativas na luta contra o racismo no futebol, especialmente depois do episódio envolvendo Luighi, jogador do time sub-20 do Palmeiras, que foi vítima de racismo no Paraguai.

Nas redes sociais, a revolta foi instantânea. Internautas exigem punição para Vargas Peña e cobram uma posição firme das autoridades. Até agora, nada foi feito. Sério que esse cara soltou tudo isso no ar e nada vai ser feito?

