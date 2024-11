Grammy Latino comete erro durante premiação e troca nome de Ivan Lins em legenda de foto

Olha a gafe! O Grammy Latino já passou, mas continua rendendo: isso porque a organização da premiação cometeu um erro na legenda de uma foto do cantor e pianista Ivan Lins. Em um dos quadros de homenagem da exposição que ficava na entrada do evento, ele foi creditado como “David Lins”, e o deslize não passou despercebido. “Até agora, a organização do evento não se pronunciou”, informou Keila Jimenez. Lembrando que Ivan foi o primeiro brasileiro a ganhar um Grammy na categoria álbum do ano.