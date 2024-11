Medo de perder? Tati Quebra Barraco só publica foto com o marido uma vez por ano

Chegou o aniversário do marido de Tati Quebra Barraco! E isso significa que teremos foto nova no perfil da cantora nas redes sociais. Tati publicou um registro ao lado do companheiro, Fábio, e um internauta brincou que ele só aparece uma vez por ano. “Já virou tradição”, comentou o usuário. Lembrando que a artista está casada há 23 anos. “Ela preferiu ter um relacionamento mais discreto para preservar o marido”, comentou Keila Jimenez. Veja!