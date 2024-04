Compadre Washington recebe alta do hospital e aproveita para cutucar "falsos amigos" Cantor ficou internado por crise de diverticulite após cirurgia de retirada do apêndice

Em recuperação, sim, mas sem papas na língua!

Compadre Washington estava internado para tratar uma crise de diverticulite, consequência da cirurgia de retirada do apêndice, e mal recebeu alta do hospital e já foi logo para as redes sociais.

O cantor desabafou e explicou que não contou para ninguém que estava doente porque, segundo ele, “tem gente que torce contra”. Compadre ainda citou “falsos amigos”, mas não deu nenhum nome.

“Ficou o recado para alguém que ele teve desavença”, comentou Keila Jimenez.