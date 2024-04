Justin Timberlake pede entrevista com Oprah Winfrey para se explicar sobre Britney Spears Cantor quer contar a versão dele dos fatos que a princesa do pop escreveu em autobiografia

Toda fofoca tem dois lados, e tem gente querendo explanar!

Justin Timberlake quer dar uma entrevista a Oprah Winfrey para se explicar após as acusações da ex, Britney Spears, em sua autobiografia.

A apresentadora é conhecida por trazer figuras públicas para esclarecer polêmicas, conforme o príncipe Harry e Meghan Markle já fizeram em outra ocasião.

Uma das revelações que a princesa do pop fez no livro lançado recentemente, e que teria “manchado” a reputação do cantor, é que ela interrompeu uma gravidez na época em que estavam juntos.