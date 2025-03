Ayrton Senna ganha mapa exclusivo no mundo de Minecraft Senna é o primeiro nome do automobilismo mundial a ganhar espaço no jogo Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 07/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 07/03/2025 - 14h15 ) twitter

Senna no Minecraft Divulgação

Mesmo depois de 30 anos da morte de Ayrton Senna, o piloto brasileiro continua com visibilidade e conquista uma nova geração de fãs. A iniciativa é uma parceria entre a Marca Senna e a Floruit Entertainment, um grupo brasileiro referência global no universo do Minecraft.

O mapa foi lançado globalmente nesta semana num projeto inédito: um mapa exclusivo no Minecraft que reimagina três dos momentos mais marcantes da carreira de Senna. Com a iniciativa, o piloto se torna o primeiro nome do automobilismo mundial a ter um espaço dedicado no jogo.

O mapa foi desenvolvido com mais de 200 modelos detalhados, incluindo carros icônicos pilotados por Ayrton Senna. A experiência leva os jogadores a uma jornada interativa e educativa, disponível em português. Guiados por uma narrativa envolvente e uma trilha sonora inédita inspirada no Brasil, os jogadores poderão reviver a trajetória de Ayrton.

A iniciativa busca tornar o legado de Ayrton acessível e inspirador para as gerações mais jovens, apostando no mundo dos games para levar sua história ainda mais longe.

‌



Detalhes do carro Divulgação

“Este projeto no Minecraft nos permite compartilhar a história de Ayrton de uma forma inovadora e acessível para todas as idades,” afirma Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto.

“Minecraft é a maior plataforma de jogos do mundo, e estar presente nela é fundamental para fortalecer nossa conexão com o público jovem. Somos pioneiros nessa iniciativa e é uma honra comemorar 30 anos do seu legado com uma experiência que inspira os jovens a sentir a emoção da superação e da determinação que ele representava”, completa.

‌



Uma experiência única: recriando momentos icônicos

No mapa, jogadores terão a oportunidade de explorar e vivenciar três corridas emblemáticas da carreira de Senna:

● Go-Kart - 1980: Reviva o início da carreira de Ayrton no kart, onde ele conquistou títulos sul-americanos e quase chegou ao título mundial. Em um cenário dinâmico, os jogadores enfrentam desafios que testam suas habilidades de pilotagem desde o começo, explorando o ambiente competitivo e a adrenalina que marcaram o início da trajetória de Senna.

‌



● Mônaco - 1988: A lendária volta de Ayrton no GP de Mônaco, em que ele conquistou a pole position com 1.4 segundos de vantagem sobre Alain Prost. Os jogadores sentirão a intensidade e precisão de pilotar uma volta quase perfeita, absorvendo a experiência mística que Senna descreveu como uma fusão total entre ele e o carro.

● Interlagos - 1991: Na icônica vitória em sua casa, Ayrton superou limitações físicas e mecânicas para vencer com apenas a sexta marcha nas voltas finais. Nessa fase, os jogadores enfrentarão desafios similares, sentindo a pressão e a emoção de competir no lendário circuito brasileiro.

O projeto também se destaca pela inovação no sistema de pilotagem, que traz marchas funcionais e animações dentro do cockpit, proporcionando uma experiência ainda mais realista. Os jogadores poderão vivenciar paradas estratégicas com o sistema de pitstop nos circuitos de Mônaco e Interlagos, além de explorar um museu virtual com exposições de peças históricas de Ayrton Senna.

Disponível por 310 Minecoins (aproximadamente R$9,86) no Minecraft Marketplace, o mapa pode ser jogado em diversas plataformas, incluindo PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS e Android. Clique aqui e acesse a plataforma do jogo.

Senna também ganhou uma exposição em São Paulo

A exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva - 30 anos”, em cartaz no Shopping Lar Center, primeiro shopping de arquitetura e decoração de São Paulo e integrante da Cidade Center Norte, está com valores promocionais para que ainda mais pessoas possam viver essa experiência única.

Na exposição, quem conduz a narrativa é o próprio Ayrton, convidando os visitantes a conhecerem sua trajetória, sob seu próprio olhar. O circuito imersivo e interativo recompõe memórias, lembranças de infância e hobbies que ajudam a desvendar sua carreira vitoriosa, além dos anseios e sonhos do ídolo. Essa proposta só é possível graças ao uso de tecnologias inovadoras com modelagem 3D realista, combinada com geração de voz por inteligência artificial.

Disponível para visitação até o dia 16 de março.

Idealizada e desenvolvida pela YDreams Global empresa internacional especializada em tecnologia imersiva e interativa, e realizada em parceria com a Marca Senna.

Confira os valores promocionais:

Terça e quarta: Inteira: R$ 40,00 | Meia-entrada: R$ 20,00

Quinta a domingo: Inteira: R$ 60,00 | Meia-entrada: R$ 30,00

Combo A (2 adultos + 1 criança): R$ 90,00

Combo B (2 adultos + 2 crianças): R$ 108,00

Combo C (3 inteiras + 1 cortesia): R$ 180,00

Venda de ingressos: Sympla ou bilheteria

Mais informações e compra de ingressos