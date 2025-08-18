CCXP25 anuncia credenciais com ilustrações de animes feitas por brasileiros Evento acontece em São Paulo a partir do dia 4 de dezembro Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 18/08/2025 - 13h48 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h09 ) twitter

A coleção inclui seis modelos com artes originais criadas por artistas brasileiros inspiradas nos títulos Solo Leveling, Hell’s Paradise, You and I Are Polar Opposites e Sentenced to Be a Hero divulgação/CCXP

A CCXP25, o maior festival de cultura pop do mundo, anuncia que, pelo segundo ano consecutivo, suas credenciais trarão ilustrações de títulos do catálogo da Crunchyroll, plataforma de streaming de animes. A coleção inclui seis modelos com artes originais criadas por artistas brasileiros inspiradas nos títulos Solo Leveling, Hell’s Paradise, You and I Are Polar Opposites e Sentenced to Be a Hero.

A Crunchyroll e a CCXP mantêm uma parceria desde 2018, quando a plataforma estreou seu primeiro estande no evento. Em 2025, essa presença será reforçada com credenciais que refletem o crescente interesse do público brasileiro por anime e cultura pop asiática. Atualmente, o Brasil é o segundo maior mercado mundial da plataforma em número de assinantes.

Séries presentes nas credenciais

Os artistas, SANTTOS, Pedro Cobiaco, Caio Yo, Talessak assinam as seis credenciais da CCXP divulgação/CCXP

Solo Leveling — fenômeno global adaptado do manhwa sul-coreano de mesmo nome. A história acompanha Sung Jinwoo, considerado o caçador mais fraco do mundo, que adquire habilidades extraordinárias após sobreviver a uma missão mortal. Disponível na Crunchyroll com duas temporadas.

Hell’s Paradise — suspense de ação ambientado no Japão feudal. Um grupo de prisioneiros é enviado a uma ilha repleta de perigos sobrenaturais em busca do Elixir da Imortalidade. Lançada em 2023, a série terá sua segunda temporada na Crunchyroll, prevista para janeiro de 2026.

‌



You and I Are Polar Opposites — romance escolar que estreia em janeiro de 2026. Baseado no mangá homônimo, acompanha dois estudantes de personalidades opostas que desenvolvem uma relação improvável, combinando humor e sensibilidade.

Sentenced to Be a Hero — fantasia de ação prevista para janeiro de 2026. Em um mundo sob constante ameaça de monstros, heróis são obrigados por lei a lutar, revelando os riscos e dilemas por trás do papel de salvador.

‌



“O anime está em plena ascensão dentro da cultura pop, e a CCXP se tornou o lugar onde essa energia encontra o público. No nosso festival, os fãs podem reencontrar seus artistas favoritos e descobrir novas paixões, impulsionados pela emoção que só a CCXP proporciona. Ter a Crunchyroll como parceira nessa celebração é uma forma de homenagear a força da cultura asiática no Brasil e a paixão dos fãs por esse universo”, afirma Beto Fabri, VP de Conteúdo da CCXP.

“Na Crunchyroll, a experiência do fã é a nossa prioridade máxima. Em parceria com a CCXP, entendemos que as credenciais vão além do acesso - elas fazem parte das memórias tangíveis do evento. Por isso convidamos artistas brasileiros para criar artes exclusivas, que neste ano estão realmente especiais. Essa iniciativa reflete nossa dedicação em transformar momentos únicos em lembranças duradouras para a nossa comunidade”, diz Roberta Fraissat, Diretora de Marketing da Crunchyroll no Brasil.

‌



Crunchyroll na CCXP25

Além das credenciais, a Crunchyroll contará com um espaço interativo no pavilhão e painéis nos palcos do festival, ampliando a experiência dos fãs e reforçando sua conexão com o público de anime. Em 2024, a marca participou com ativações que incluíram um estande temático, brindes, exibições de conteúdos exclusivos e painéis com convidados especiais. A expectativa é manter e até superar o nível de imersão e engajamento, com novidades a serem anunciadas nas próximas semanas.

Sobre os artistas das credenciais

SANTTOS — Criou as artes do Epic Pass e das badges de sexta-feira e domingo, todos inspirados em Solo Leveling. O quadrinista já trabalhou para editoras como IDW Comics, Companhia das Letras e JBC, além de produzir concept art e storyboards para empresas como Ubisoft e Blizzard. É coautor de títulos como Blackout, Samurai Doggy e Jiraiya.

Caio Yo — Ilustrou a credencial do 4-Day Pass com You and I Are Polar Opposites. Já colaborou com revistas como Mundo Estranho e Superinteressante, além de projetos de games. Entre suas publicações estão Onsen, O Segredo de Baba Ganush e Cósmico.

Pedro Cobiaco — Criou a badge de quinta-feira com Hell’s Paradise. Autor de Harmatã e Aventuras na Ilha do Tesouro, recebeu o Troféu HQ Mix e participou de eventos internacionais de quadrinhos.

Talessak — Assinou a credencial de sábado para Sentenced to Be a Hero. Artista visual e escritor, já foi indicado a prêmios como o Troféu HQ Mix e o Prêmio Angelo Agostini, além de vencer a 16ª edição do Japan International Manga Award com Amarelo Seletivo.

Serviço:

Ingressos estão disponíveis aqui

Datas: 4-7 de dezembro de 2025

Local: São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes, KM 1.5 - São Paulo/SP, Brasil

Horários de abertura:

Spoiler Night (Exclusivo para Epic Pass, Unlock+CCXP, Imprensa e Convidados): 3 dez, 6 PM-9 PM

Quinta-feira (4 dez): 12 PM-9 PM

Sexta-feira (5 dez): 12 PM-9 PM

Sábado (6 dez): 11 AM-9 PM

Domingo (7 dez): 11 AM-8 PM

