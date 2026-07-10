‘Dia da Pizza’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (10) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Dia da Pizza: paixão vai muito além do jantar

“Dia da Pizza” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (10). Hoje é considerado o Dia Mundial da Pizza. O que levantou o número de pesquisas sobre a comida. A pizza que conhecemos hoje tem raízes de Nápoles, Itália, no século XVI.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 12h30 desta sexta (10). Confira: