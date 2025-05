31 estabelecimentos para curtir o Dia do Hambúrguer Como um prato alemão virou uma paixão brasileira, do tradicional x salada, passando pelo smash e chegando até o chique wagyu Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

Rendez-Vous Burger Divulgação

O dia 28 de maio marca uma das datas mais saborosas do calendário gastronômico: o Dia Mundial do Hambúrguer. E se você acha que isso é apenas mais uma data comercial, prepare-se para descobrir como este sanduíche conquistou o paladar e o coração de todo mundo.

Os números impressionam: apenas no primeiro trimestre de 2024, 47 milhões de brasileiros consumiram hambúrgueres em cerca de 113 milhões de ocasiões, segundo a Kantar. Isso representa um salto astronômico de 228% nas ocasiões de consumo em comparação ao período pré-pandemia.

Da Alemanha ao Brasil

Embora seja um ícone da culinária americana, a história do hambúrguer tem raízes na Alemanha do século XIX. Foram os imigrantes alemães que trouxeram para os Estados Unidos o “bife de Hamburgo”: uma carne moída temperada que evoluiu para o sanduíche que conhecemos hoje.

No Brasil, essa love story começou em 1952, quando foi inaugurada no Rio de Janeiro a primeira casa especializada em hambúrgueres do país. Desde então, não paramos mais de reinventar e apaixonar-nos por essa iguaria que hoje tem até data para chamar de sua.

‌



O que mais encanta na jornada do hambúrguer no Brasil é a capacidade de reinvenção. Do clássico X-salada paulistano aos modernos smash burgers, os hamburguinhos prensados na chapa que conquistaram a galera com suas bordas crocantes e preço mais em conta, passando pelas versões gourmet que elevam o lanche a outro patamar gastronômico.

Então, que tal comemorar o Dia do Hambúrguer explorando alguma dessas delícias? Afinal, como diz o ditado que acabamos de inventar: “A vida é muito curta para comer hambúrguer ruim!”

‌



Chefs e especialistas ensinam como fazer o hamburguer perfeito

ONDE COMER HAMBURGUER EM SÃO PAULO E NO RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

Ambar Cervejas Artesanais (@ambar_cervejasartesanais)

‌



– Brie Burguer: queijo brie empanado e frito, rúcula e geleia de tomate. Pão brioche grelhado, acompanha batatas fritas. (R$ 44)

– American Way: blend da casa, queijo derretido, tomate, cebola roxa, alface americana e maionese da casa com páprica. Pão brioche grelhado, acompanha batatas fritas. (R$ 44)

BEC Bar (@bec_bar)

– BEC Burger: blend de costela, queijo prato, crispy de bacon, alface, tomate confit. Servido com maionese defumada à parte. (R$ 42)

– Jalapeño Burger: blend de costela, queijo minas padrão tostadinho, pimenta jalapeño, tomate, pesto de agrião e sour cream. Servido à parte. (R$ 45)

Cão Véio (@caoveiovilamadalena)

– Pit Bull: burger de copa lombo, queijo gouda, bacon, vinagrete de maçã verde com hortelã. Pão brioche, acompanha maionese de sálvia. (R$ 54)

– Bruto: burger 200g, american cheese, bacon, alface americana, tomate, cebola roxa e pepino doce com mix de mostardas. Pão brioche. (R$ 49)

Coringa do Beco (@coringa_do_beco)

– Provoleta do Beco: pão brioche, cebola grelhada, tomate chapeado, provolone grelhado, blend 120g e maionese verde. (R$ 36)

– Especial 5 Anos: maionese de alho negro, melado de cana, gorgonzola, bacon e blend de 120g. (R$ 45)

DCK Burger (@dckburger)

– Gran Parmesano: carne de 190g, queijo maçaricado, crosta de parmesão, maionese de manjericão e parmesão ralado. Pão brioche de parmesão. (R$ 45,90)

– Chori Burger: duplo smash de linguiça toscana, mussarela, picles de cebola roxa e chimichurri. Pão semi italiano selado com manteiga. (R$ 38)

Paris 6 Divulgação

Fahrenheit (@fahrenheit.jk)

– Fahrenheit Burger: burger de 200g de blend de Angus, queijo cheddar, bacon, molho Fahrenheit, alface, tomate, picles e cebola roxa. Pão brioche. (R$ 68)

Holy Burger (@holyburgersp)

– Burger de Wagyu A5: blend 180g, cheddar, três fatias de Wagyu A5 e gema de ovo curada. Pão brioche, acompanha batatas fritas. (R$ 98)

ICI Brasserie (@icibrasserie)

– ICI Burger: queijo, cebola caramelizada e picles. (R$ 67)

Koya 88 (@koya88)

– Croissant Wagyu Burger: duplo smash, american cheese, cebola, maionese japonesa, molho chuno e picles de pepino no croissant da Kio. (R$ 45)

Lanchonete da Cidade (@lanchonetedacidade)

– Chicago (Smash): ketchup, mostarda com picles, queijo cheddar, cebola roxa e picles de pepino. Pão brioche com gergelim. (R$ 36)

– Chicago (160g): versão com disco mais alto, mesmos ingredientes. (R$ 49) – Clássico: molho de tomate rústico e queijo da casa no pão Bossa Nova. (R$ 54)

– Moraes: queijo da casa, tomates assados, alho frito, agrião e dijonnaise. (R$ 39)

Nou Burguer (@nouburguer)

– Degustação de Clássicos: filé à milanesa, burger com cheddar, burger com queijo e salada, burger com queijo. (R$ 80)

Nouzin (@nouzincafe)

– Carbonara Burguer: carne 120g, creme de carbonara, bacon crocante, ovo frito, cebola caramelizada e azeite de trufa. Pão brioche. (R$ 36)

Paris 6 (@paris_6)

– Burger P6 Au Fromage Et Échalote: 180g de carne, queijo de coalho, cebola caramelizada, alface e maionese verde. Pão australiano. (R$ 59)

– Burger P6 Gourmet Au Poireau Et Brie: 180g de carne, queijo brie, bacon, crispy de alho-poró, alface e maionese verde. Pão brioche. (R$ 59)

Petros Greek Taverna (@petrosgreektaverna)

– Bifteki: hambúrguer temperado à moda grega com tzatziki, cebola roxa, tomate e pão tostado. (R$ 52 – de 28 a 31/05)

Pobre Juan (@restaurantepobrejuan)

– La Boca Burguer: carne 150g, queijo, bacon, molho salsa e criolla de tomate. (R$ 69)

– Provoleta Burguer: carne 150g, tomate e queijo provolone. (R$ 69)

Rango Brabo Burger (@rangobraboburger)

– Bigão: dois burgers de 150g, alface, queijo, molho Brabíssimo, cebola e picles. (R$ 44)

– Mítico: burger de 150g, queijo, cebola picada, picles, ketchup e mostarda. (R$ 39) – Thaixtralando: burger de 150g, creme de cheddar, cebola caramelizada e bacon picado. (R$ 39)

– Baguncinha: burger de 150g, burger de calabresa 180g, ovo, queijo, bacon e maionese Rango Brabo. (R$ 49)

– Safadinho: burger de frango empanado 100g, alface e maionese Rango Brabo. (R$ 22)

Rendez-Vous (@rendezvous.bistro)

– Burger Spécial: blend de costela, compota de cebola caramelizada, queijo brie e rúcula. Pão brioche, acompanha batatas fritas. (R$ 58)

Salt Burger (@saltburgernbar)

– Salt Burger: pão brioche, blend artesanal, queijo gouda, cebola assada, bacon caramelizado e maionese de mostarda fermentada em cerveja IPA. Acompanha batatas fritas. (R$ 43)

Tradi (@hamburgueriatradi)

– Toscano: hambúrguer Angus, catupiry empanado com pepperoni, muçarela, tomate seco e rúcula. (R$ 55)

– Fogo no Mar: hambúrguer Angus, queijo mussarela, camarão empanado, chilli oil e nori com wasabi. (R$ 55)

Xepa (@xepabr)

Xepa Divulgação

– Burger de Frango (Fih Fernandes): cream cheese, picles e ketchup no pão de batata. (R$ 55)

– Katsu Burger (Junior Peto): burger empanado 180g, maionese de curry, barbecue teriyaki, repolho defumado, togarashi. (R$ 55) – Wagyu Burger (Sono): 180g, kimchi, cebola tostada, maionese kewpie com togarashi. (R$ 55)

– Burger do Lierson: burger de copa lombo e camarão com sweet chilli, rúcula e tarê de bisque no pão de batata. (R$ 55)

RIO DE JANEIRO

Bob Beef (@bobbeefrj)

– Croc Brabo Bacon: pão brioche, carne 180g, requeijão empanado, geleia de bacon, parmesão ralado e barbecue. (R$ 41,90)

Boteco Mané

– Manézão: dois burgers de 100g, pão brioche, cheddar, picles e molho secreto. Acompanha fritas. (R$ 47)

– Smash Cheeseburger: burger 100g, cheddar e molho aioli. (R$ 39)

Bro Arte e Burguer (@broarteeburguer)

– Hambúrguer Gigante: pão brioche, blend artesanal, queijo gratinado, bacon, maionese de alho, barbecue e cebola crispy. (1,5 kg – preço sob consulta)

Clássico Beach Club (@classicobeachclub)

– Du Chef: blend de carne, mozzarella, tomates grelhados e maionese trufada. Batatas rústicas. (R$ 65 a R$ 75)

– B.B: blend de carne, cheddar cremoso, maionese de pimenta defumada, bacon e cebola chips. Batatas rústicas. (R$ 69 a R$ 79)

DarkCoffee (@darkcoffeebr)

– DarkBurger: pão australiano, hambúrguer de picanha 180g, maionese caseira, cheddar, bacon e alface. Batatas palito e ketchup de goiabada. (R$ 50)

– Veggie DarkBurger: hambúrguer da Fazenda Futuro, pão australiano, maionese caseira, cheddar e alface. Batatas palito e ketchup de goiabada. (R$ 52)

Espetto Carioca

– Carioca Burger: pão de parmesão, 150g de costela, bacon, molho picles, mix de queijo, alface, tomate e cebola. Batatas fritas. (R$ 45,95)

– Chef’s Burger: pão de parmesão, 150g de costela, mix de queijo, cebola caramelizada, espeto de coração, aioli, barbecue. Batatas fritas. (R$ 54,95)

Holy Burger Divulgação

Le Dépanneur (@le.depanneur)

– Classic Burguer: pão semi italiano, 200g de hambúrguer, queijo Emmental, maionese de bacon, picles de cebola e barbecue. (R$ 46,80) – Zuca: pão focaccia, pasta de ervas finas, alface, queijo gouda e presunto tipo Royale. (R$ 44,20)

– Royal: baguete clássica, presunto de Parma, muçarela de búfala, alface frisée, maionese de ervas. (R$ 51,60)

Low Fire Smokehouse (@lowfiresmokehouse)

– Pulled Pork Burger: carne de porco desfiada defumada. Batatas fritas. (R$ 36,90)

– Burger Defumado 200g: hambúrguer defumado artesanal. Batatas fritas. (R$ 38,90)

Ogro Steaks (@ogrosteaks)

– Ogrostela: pão brioche, carne 180g, cheddar inglês, maionese smoke e molho barbecue. (R$ 49,90)

Rão Burger (@raoburger)

– Rão Bacon Crispy: pão, carne, cebola roxa, tomate, picles, queijo prato, geleia de bacon e cebola crispy. (R$ 30,90)

Zenha Burger (@zenhaburger)

– Smoked Zenha: pão, blend 180g, maionese defumada, cheddar cremoso, farofa de bacon e picles. (R$ 39,90)

