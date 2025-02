Delícias pós-Carnaval: onde matar a fome depois da folia Onde comer e beber durante a folia em São Paulo e no Rio de Janeiro Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Saiba onde matar a fome depois da folia Agência Brasil

Você dançou, pulou, cantou, suou e agora... aquela fome bateu! O que fazer quando o corpo pede energia depois de horas de curtição nos blocos? Seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, separei algumas opções para repor as energias e continuar aproveitando (ou apenas descansar) depois da maratona carnavalesca.

Em Pinheiros, epicentro de muitos blocos, as opções são variadas e deliciosas. A Lanchonete da Cidade é parada obrigatória para quem precisa de um combustível de qualidade após o bloquinho (eu mesma já fiz isso!). O hambúrguer Leblon (R$59) com queijo camembert, bacon e tomate assado é um abraço no estômago. Acompanhado da batata rústica com alho confit (R$ 37), é garantia de recuperação imediata.

Para os amantes de pizza, a Da Mooca Pizza Shop oferece fatias generosas de estilo romano. Destaque para a Boscaiola (R$ 17 a fatia/R$ 68 a inteira), com molho bechamel, mussarela, mix de cogumelos e calabresa artesanal. E não vá embora sem experimentar um cannoli para fechar com chave de ouro.

Quem prefere um ambiente mais descolado e ainda está com energia para continuar a noite, o Tank Brewpub é a escolha perfeita. O Smashão com queijo (R$ 35) é clássico da casa, mas o PQP - queijo quente com cebola caramelizada servido no pão de milho com kimchi (R$ 42) - também merece atenção especial. Para acompanhar, uma cerveja sour é o match perfeito.

‌



Já no Braca Bar, descendente do tradicional Bracarense carioca, os petiscos são estrelas: bolinho de camarão com massa de aipim (6 unidades a R$60), pernil acebolado com pão de sal (R$ 42) e o surpreendente bolinho de jiló com calabresa (6 unidades a R$ 54). Ambiente descontraído e vibrante, ideal para estender a folia com os amigos.

O Rio de Janeiro oferece uma alternativa interessante para quem quer fugir das multidões ou simplesmente não tem mais energia para sair de casa: os serviços de delivery ganharam força e qualidade nos últimos anos.

‌



Para os famintos, o Frango no Pote oferece o famoso frango frito brasileiro. O Pote misto com peças variadas, empanadas e levemente apimentadas (a partir de R$42,90) é perfeito para dividir com os amigos que ficaram para o after.

Frango no Pote Divulgação

Os apaixonados por hambúrgueres encontram no Rão Burger uma excelente opção. O Bacon Ovo (R$ 38,90), com pão brioche, 120g de carne bovina, bacon, queijo cheddar e ovo com gema mole é puro pecado - e uma delícia para recuperar as energias.

‌



E para quem está com aquela vontade de comida japonesa, o Sushi Rão tem combos promocionais perfeitos para compartilhar. O Combo Família Rão (R$ 137,39 – 67 peças) traz uma variedade impressionante com sashimis, sushis, rolls e hot rolls, ideal para um grupo de amigos que decidiu continuar a festa em casa.

Drinks para refrescar o corpo

Com o calor intenso que tem feito, não podemos esquecer das opções refrescantes. No Rio ou em São Paulo, bebidas geladas são fundamentais para hidratar e dar aquela revigorada.

Em São Paulo, na Cuor di Crema qualquer sabor de gelato pode virar um milkshake revitalizante (a partir de R$ 21,90), enquanto no Mais1.Café, o Caramel gelado (R$ 16,90) com espresso, caramelo, leite e granule de chocolate branco é o despertar perfeito para quem precisa recuperar a energia.

O Quebrada Night Drinks se tornou referência para quem quer curtir em casa sem abrir mão dos bons drinks. De clássicas caipirinhas (a partir de R$ 16,90) a batidas criativas como a de KitKat e paçoca (a partir de R$ 22,90), eles entregam rapidamente e com qualidade. Caipirinha de açaí ou de banana com canela? Tudo vem em copos de 700ml para você continuar a folia sem sair do sofá.

Quebrada Night Drinks Divulgação

Para os cariocas, o JAH Açaí oferece combinações inusitadas como Açaí com Paçoca ou Açaí com Leite Ninho e Creme de Avelã - pura energia natural para voltar aos blocos no dia seguinte!

Então, pronto para matar essa fome pós-carnaval? Seja no Rio ou em São Paulo, com amigos ou sozinho, saindo ou ficando em casa, há opções deliciosas. Bom apetite e bom carnaval!

Onde comer no Carnaval no Rio de Janeiro

Frango no Pote

- Sugestões:

- Pote misto (frango empanado e apimentado) - R$ 42,90 (médio) / R$ 64,90 (grande)

- Pote de peito (filé Sassami empanado) - R$ 42,90 (médio) / R$ 64,90 (grande)

- Instagram: @frangonopote

Maria Açaí

- Sugestões:

- Cascão de Açaí (borda de creme de amendoim, avelã ou paçoca) - R$ 5,90

- Linha Maria Mais (Ovomaltine, Oreo, Sonho de Valsa) - R$ 21,90

- Instagram: @mariaacai

Meatz

- Sugestões:

- ClassiC (hambúrguer tradicional) - R$ 25

- SalaD (hambúrguer com alface e tomate) - R$ 30

- BaconZ (hambúrguer com bacon e queijo cheddar) - R$ 30

- Instagram: @meatzburger

Rão Burger

Bacon Ovo Divulgação

- Sugestões:

- Bacon Ovo (pão brioche, carne bovina, bacon, queijo cheddar, ovo) - R$ 38,90

- Instagram: @raoburger

Sunomono

- Sugestões:

- Combinado Exclusivo Atum - R$ 84,90

- Combinado Exclusivo Salmão - R$ 84,90

- Combinado Exclusivo Duo - R$ 84,90

- Mono Poke (Frango, Ceviche, Camarão, Salmão) - R$ 36,90

- Instagram: @sunomono

Sushi Rão

- Sugestões:

- Combo Sushi Lovers (61 peças) - R$ 126,39

- Combo Família Rão (67 peças) - R$ 137,39

- Instagram: @sushirao

Onde comer no Carnaval em São Paulo

Boulangerie Carioca

- Bebidas:

- Soda italiana - R$ 10,50

- Instagram: @boulangeriecarioca

Braca Bar

- Sugestões:

- Bolinho de camarão (6 unidades) - R$ 60

- Pernil acebolado - R$ 42

- Caipirinha Cremosinha - R$ 18

- Instagram: @bracabar

Buteco Seu Rufino

- Bebidas:

- Caneca Chop Zero Grau Heineken - R$ 12,90

- Instagram: @butecoseurufino

Cuor di Crema

- Bebidas:

- Milkshake - R$ 21,90

- Instagram: @cuordicrema

Da Mooca Pizza Shop

- Sugestões:

- Pizza Boscaiola (fatia) - R$ 17 / (inteira) - R$ 68

- Instagram: @damoocapizzashop

Esquina do Souza

Coxinha da Esquina do Souza Paulo Naciff

- Sugestões:

- Pastel de bobó de camarão - R$ 13

- Canoa assada - R$ 48

- Instagram: @esquinadosouza

Flora Bar

- Sugestões:

- Pastel de queijo mogiana e marmelada de cebola - R$ 34

- Prensadinho de costelinha de porco - R$ 48

- Lasanha de berinjela - R$ 52

- Instagram: @florabar.sp

House Forneria

Pizza Marguerita Especial Divulgação

- Sugestões:

- Pizza Marguerita Especial - R$ 75

- Pizza Pepperoni - R$ 78

- Pizza Quatro Queijos - R$ 80

- Instagram: @houseforneria

ICI Brasserie

Moules et Frites Brasserie Mário Rodrigues

- Sugestões:

- Gougères (carolinas salgadas com queijo gruyère) - R$ 51

- Moules Et Frites Brasserie (mexilhões com fritas) - R$ 89

- Instagram: @icibrasserie

JAH Açaí

- Sugestões:

- Açaí com paçoca, Danoninho, Leite Ninho, Creme de Avelã, Chocolate Belga

- Instagram: @jahacai

Johnny Rockets

- Bebidas:

- Roller Skate (curaçao azul, gim, limão, algodão-doce) - R$ 33

- Instagram: @johnnyrocketsbr

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

- Bebidas:

- Iced Vanilla Latte- R$ 19,90

- Instagram: @kapeh

La Braciera

Pizza Zozzona Neuton Araújo

- Sugestões:

- Pizza Zozzona - R$ 125

- Calzone al Pistacchio - R$ 55

- Instagram: @labracierapizza

Lanchonete da Cidade

- Sugestões:

- Leblon (hambúrguer com queijo camembert, bacon, tomate assado) - R$ 59

- Batata Rústica com alho confit e alecrim - R$ 37

- Instagram: @lanchonetedacidade

Mané

Caipirinhas com cachaça Divulgação

- Bebidas:

- Caipirinha (abacaxi, limão, maracujá, morango) - R$ 30

- Instagram: @manebar

Mais1.Café

- Bebidas:

- Café gelado Caramel - R$ 16,90

- Instagram: @mais1cafe

Mini Kalzone

- Sugestões:

- Kalzone Filet Mignon com Cheddar - R$ 13,50

- Kalzone Camarão com Catupiry - R$ 13,50

- Kalzone Galak- R$ 9,50

- Kalzone Nutella - R$ 10,50

- Instagram: @minikalzone

Quebrada Drinks

- Bebidas:

- Caipirinhas (a partir de R$ 16,90)

- Batidas criativas (KitKat, paçoca, açaí, banana com canela) (a partir de R$ 22,90)

- Instagram: @quebradadrinks

Sancho Bar y Tapas

- Sugestões:

- Ceviche de atún - R$ 63

- Instagram: @sanchobarytapas

Sky Hall Terrace Bar

Carpaccio de gravlax Divulgação

- Sugestões:

- Carpaccio de Gravlax- R$ 93

- Instagram: @skyhallbar

Tank Brewpub

- Sugestões:

- Smashão com queijo - R$ 35

- PQP (queijo quente com kimchi) - R$ 42

- Cão Quente (salsicha, purê de batata, relish de pepino) - R$ 42

- Instagram: @tank_brewpub

Vassoura Quebrada

- Bebidas:

- Crush-Blush (vodka, limão, hibisco) - R$ 30

- Instagram: @vassouraquebrada

