Macarrão com queijo: receitas clássicas e inovadoras do mac & cheese

O conceito de combinar massa e queijo tem raízes antigas Gerada por IA

O mac and cheese, um clássico da culinária norte-americana, conquistou paladares ao redor do mundo. Suas raízes vêm da Itália medieval, onde a combinação de macarrão e queijo já era comum.

O conceito de combinar massa e queijo tem raízes antigas. Um prato semelhante chamado “makerouns” foi registrado em um livro de receitas inglês do século XIV, “Forme of Cury”. Esta versão primitiva consistia em massa fresca cortada à mão, intercalada com manteiga derretida e queijo.

A primeira receita moderna de macarrão com queijo apareceu no livro de Elizabeth Raffald, “The Experienced English Housekeeper”, em 1769. Esta versão já se assemelhava mais ao prato que conhecemos hoje, usando molho bechamel e queijo cheddar.

Acredita-se que, após uma viagem à Europa, o então presidente dos Estados Unidos Thomas Jefferson trouxe consigo uma máquina para fazer macarrão e serviu “uma torta chamada macarrão” em um jantar de estado em 1802.

‌



No século XVIII, o chef James Hemmings, que trabalhava para Jefferson, introduziu o prato naquele país, influenciado pela culinária francesa. Hemmings criou uma versão mais elaborada, utilizando molho bechamel e diversos tipos de queijo, que rapidamente se popularizou entre a elite americana.

Com a industrialização, a receita foi simplificada, e versões instantâneas se tornaram populares. Hoje, o mac and cheese é um dos pratos mais amados nos Estados Unidos, com inúmeras variações.

‌



O mac and cheese ganhou ampla popularidade nos Estados Unidos durante a Grande Depressão, na década de 1930. Em 1937, a Kraft Foods lançou sua versão industrializada do prato, que se tornou um sucesso instantâneo devido à sua praticidade e baixo custo.

Dicas para um Mac & Cheese autêntico

- O macarrão mais popular é o cotovelo, furadinho e torcido, mas qualquer macarrão com furo pode ser usado, ou até mesmo o parafuso. Idealmente, use o furadinho para que o molho entre e o macarrão fique mais suculento.

‌



- Use queijos de boa qualidade, evitando versões processadas.

- Prepare um molho bechamel como base para incorporar os queijos.

- Cozinhe o macarrão al dente, pois ele continuará cozinhando no forno.

- Experimente adicionar ervas como alecrim e tomilho para mais sabor.

- Para uma versão mais sofisticada, use queijos como Gruyère ou Fontina.

- Há quem diga que devemos cozinhar o macarrão no leite, mas eu sinceramente acho um desperdício de leite em tempos de escassez e inflação.

- Queijos: use queijos de boa qualidade e rale-os na hora para obter o melhor sabor e textura.

- Roux: o roux é fundamental para um molho cremoso - não pule esta etapa.

- Macarrão: o macarrão deve estar levemente al dente antes de ir ao forno, pois continuará cozinhando no molho.

- Descanso: deixe o mac and cheese descansar por 5 minutos antes de servir para que o molho firmar e fique ainda mais cremoso.

- Queijos: experimente adicionar queijos como gruyère, emmental ou até gorgonzola.

- Bacon: para um toque extra de sabor, adicione bacon frito e crocante ao macarrão.

- Vegetais: inclua brócolis, espinafre ou outros vegetais cozidos ao vapor para uma versão mais nutritiva.

- Crosta perfeita: misture a farinha de rosca com um pouco de manteiga derretida antes de espalhar por cima.

- Camarões: adicionam um toque sofisticado e sabor de frutos do mar.

- Pepperoni: uma versão italiana-americana que adiciona um sabor picante e defumado.

- Gruyère: este queijo suíço adiciona um sabor complexo e noz ao mac & cheese.

- Alecrim e tomilho: estas ervas são sugeridas para dar um toque especial ao sabor.

- Bacon crocante: frequentemente adicionado para dar um contraste de textura e sabor defumado.

- Vinho branco: usado em algumas receitas para cozinhar os camarões e adicionar complexidade ao molho.

Receitas de mac & cheese, o macarrão com queijo dos EUA

O mac and cheese é um dos pratos mais amados nos Estados Unidos Gerada por IA

Receita de Mac & Cheese cremoso e perfeito

Ingredientes:

- 500g de macarrão tipo cotovelo ou parafuso

- 4 colheres de sopa de manteiga

- 4 colheres de sopa de farinha de trigo

- 4 xícaras de leite integral

- 2 xícaras de queijo cheddar ralado

- 1 xícara de queijo parmesão ralado

- 1 xícara de queijo mussarela ralado

- 1 colher de chá de mostarda Dijon

- 1/4 colher de chá de noz-moscada

- Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a cobertura crocante:

- 1 xícara de farinha de rosca

- 2 colheres de sopa de manteiga derretida

- 1/4 xícara de parmesão ralado

Modo de preparo:

1. Cozinhe o macarrão em água fervente com sal até ficar al dente. Escorra e reserve.

2. Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha e mexa constantemente por 2-3 minutos para fazer um roux.

3. Gradualmente adicione o leite, mexendo constantemente com um fouet para evitar grumos. Continue mexendo até engrossar (cerca de 5 minutos).

4. Abaixe o fogo e adicione os queijos aos poucos, mexendo até derreter completamente.

5. Acrescente a mostarda Dijon, noz-moscada, sal e pimenta. Misture bem.

6. Adicione o macarrão cozido ao molho e misture delicadamente até envolver bem.

7. Para a cobertura: misture a farinha de rosca com a manteiga derretida e o parmesão.

8. Transfira o macarrão para uma forma refratária, espalhe a cobertura por cima.

9. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos ou até dourar a cobertura.

Mac & Cheese de Tini

Esta receita se tornou um fenômeno viral no TikTok, acumulando mais de 100 milhões de visualizações. Características principais:

- Usa cerca de 1,1 kg de queijo

- Combina mozzarella, colby jack e cheddar

- Usa massa cavatappi ao invés do tradicional macarrão cotovelo

- Inclui leite evaporado e creme de leite para um molho extra cremoso

Mac & cheese cremoso com bacon

Uma variação popular que adiciona bacon crocante ao prato clássico. Elementos-chave:

- Combina diferentes tipos de queijo para profundidade de sabor

- Adiciona bacon frito e crocante para textura e sabor defumado

- Geralmente finalizado no forno para uma crosta dourada

Mac & Cheese de três ingredientes

Uma versão simplificada que ganhou popularidade por sua facilidade:

- Usa apenas macarrão, queijo e leite

- Ideal para preparações rápidas e econômicas

Mac & Cheese com queijos especiais

Versões gourmets que utilizam combinações sofisticadas de queijos:

- Incorpora queijos como Gruyère, Red Leicester e cheddar maturado

- Foca na complexidade de sabores dos diferentes queijos

Mac & Cheese one-pot (em uma panela só)

Receitas que simplificam o preparo usando apenas uma panela que possa ir ao forno:

- Todo o processo é feito em um único utensílio

- Geralmente mais rápido e com menos louça para lavar

