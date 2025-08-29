Nhoque da sorte: saiba como fazer o prato para trazer fortuna todo dia 29 Batata doce, mandioquinha e banana da terra: conheça a origem italiana, as técnicas de preparo e veja um guia gastronômico Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

Nhoque de mandioquinha do Piovanelli Divulgação

O nhoque (ou gnocchi em italiano) é uma das massas mais queridas da culinária italiana que conquistou definitivamente o paladar brasileiro. Feito tradicionalmente com batata, farinha e ovos, essa massa pequena e macia se destaca pela versatilidade e sabor único.

No Brasil, o nhoque ganhou status especial graças à tradição do dia 29, conhecida como “nhoque da fortuna” ou “gnocchi della fortuna”. Segundo a crença popular italiana que se enraizou no país, quem comer os primeiros sete pedaços da iguaria de pé, com uma nota ou moeda de qualquer valor embaixo do prato, terá muita prosperidade e sorte no mês seguinte.

A história popular conta que um médico chamado Pantaleão, no século IV, peregrinava pela Itália ajudando os pobres. Ele bateu à porta de uma família humilde pedindo um prato de comida, que dividiu com ele um pouco de nhoque. Ao recolherem os pratos no fim da refeição, encontraram moedas de ouro. E isso teria acontecido em um dia 29. Desde então, a história se tornou popular.

A popularidade é tanta que restaurantes como o Babbo Osteria, no Rio de Janeiro, produzem mais de 1 tonelada de nhoque por mês para atender a demanda.

Como fazer nhoque perfeito: dica de chef

Técnica ideal de preparo: segundo a chef Débora Alberti, cofundadora da rede Itália no Box, o segredo do nhoque perfeito está em alguns detalhes fundamentais:

Ponto de cozimento: “O gnocchi deve ser leve e subir à superfície da água quando está no ponto de cozimento dentro da água de fervura”, ensina ela.

Textura: “A textura macia é essencial e o sulco feito com o garfo na massa ajuda o molho a aderir melhor.”

Harmonização com molhos: “Por ser delicado, precisa de molhos que contrastem com sua suavidade, como um ragu bem temperado, molho de tomate caseiro com ervas ou até um bechamel de cogumelos”, explica Débora.

Variações contemporâneas de nhoque (ou gnocchi)

As versões modernas do nhoque brasileiro incorporam ingredientes locais e adaptações dietéticas:

Nhoque sem glúten: usando banana-da-terra

Nhoque de batata doce roxa, laranja ou amarela: para variação de cor e sabor, além de ser muito nutritivo

Nhoque de mandioquinha ou batata baroa: versão tipicamente brasileira

Nhoque de banana da terra: versão contemporânea e tropical

Perguntas frequentes sobre nhoque

O que significa o nhoque do dia 29? O nhoque do dia 29 é uma tradição italiana que simboliza prosperidade e boa sorte. Quem come os primeiros sete pedaços de pé, com dinheiro embaixo do prato, atrai fortuna para o mês seguinte.

O nhoque do dia 29 é uma tradição italiana que simboliza prosperidade e boa sorte. Quem come os primeiros sete pedaços de pé, com dinheiro embaixo do prato, atrai fortuna para o mês seguinte. Qual a diferença entre nhoque e gnocchi? Não há diferença.“Nhoque” é a versão aportuguesada da palavra italiana “gnocchi”. Ambos se referem à mesma massa feita tradicionalmente com batata.

Não há diferença.“Nhoque” é a versão aportuguesada da palavra italiana “gnocchi”. Ambos se referem à mesma massa feita tradicionalmente com batata. Como saber quando o nhoque está pronto? O nhoque está no ponto quando sobe à superfície da água fervente. Isso indica que a massa está cozida e com textura ideal.

O nhoque está no ponto quando sobe à superfície da água fervente. Isso indica que a massa está cozida e com textura ideal. Quais os tipos de nhoque mais populares no Brasil? Os mais populares são: nhoque de batata tradicional, nhoque de batata doce, nhoque de mandioquinha e as versões sem glúten com banana-da-terra.

Os mais populares são: nhoque de batata tradicional, nhoque de batata doce, nhoque de mandioquinha e as versões sem glúten com banana-da-terra. Por que fazer sulcos no nhoque? Os sulcos feitos com garfo, ou com equipamento especial, ajudam o molho a aderir melhor à massa, garantindo mais sabor em cada garfada.

Com mais de 20 restaurantes especializados apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, e variações que vão do tradicional ao contemporâneo, o nhoque prova que algumas tradições se reinventam sem perder sua essência.

Dica final: experimente fazer em casa seguindo as receitas dos chefs ou visite um dos restaurantes recomendados. E não se esqueça: no dia 29, coloque seu dinheiro embaixo do prato para atrair a sorte!

RECEITAS COMPLETAS DE NHOQUE (OU GNOCCHI)

1. Gnocchi de Batata Doce com Molho de Carne Seca e Creme de Leite – Claudia Genaro, consultora pedagógica e chef do Instituto Gourmet

Ingredientes para o nhoque:

500g de batata doce cozida e amassada

200g de farinha de trigo

1 ovo

Sal a gosto

Ingredientes para o molho:

300g de carne seca desfiada

200ml de creme de leite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Para o gnocchi, misture a batata doce amassada, a farinha, o ovo e o sal até formar uma massa homogênea. Modele os gnocchis e cozinhe em água salgada até subirem à superfície. Para o molho, refogue a cebola e o alho no azeite, adicione a carne seca e o creme de leite, temperando com sal e pimenta. Sirva o gnocchi com o molho de carne seca por cima.

2. Nhoque de Batata Doce – Chef Arlete Wolfram – @portodosabor

Receita rende 35 pratos

Ingredientes para o Nhoque:

3,4 kg de batata doce descascada

150g de margarina

4 gemas

70g de sal

2 kg de farinha de trigo

Modo de Preparo:

Após cozinhar as batatas, amasse-as e misture com margarina, gemas e sal. Adicione a farinha aos poucos até formar a massa.

Ingredientes para o Molho de Tomate:

600g de cebola picada

200 ml de óleo de soja

15g de orégano

20g de sal

450g de molho de tomate

850ml de água

Modo de Preparo:

Refogue cebola, orégano e sal. Acrescente molho de tomate e água e deixe ferver.

ONDE COMER O MELHOR NHOQUE NO EM SÃO PAULO

SP (São Paulo)

Aliô | @alio.rest | Tatuapé - Restaurante comandado pelo chef Renato Fecchio, com menu que valoriza ingredientes e técnicas em fusão de elegância e simplicidade. Nhoque de Batata Doce (R$ 97,00) com fonduta de queijo Tulha maturado por 12 meses, salsa trufada e pesto. Inaugurado em maio, traduz a autoralidade do chef na cozinha. Funcionamento: almoço de sexta a domingo das 12h às 16h; jantar de quarta a sábado das 18h30 às 23h.

Antonietta Cucina | @antoniettacucina | Pinheiros - Casa especializada em massas frescas sob comando do chef executivo Milton Freitas, destacando o melhor da culinária italiana. Gnocchi con Salsiccia di Lombo, Faglioli Verdi e Finocchio (R$ 105,00), nhoque de batata assada com linguiça artesanal suína, fava verde e folhas de funcho. Funcionando há alguns meses, mudou de endereço mantendo a excelência em massas. Funcionamento: segunda a quinta das 12h-15h e 19h-23h; sextas das 12h-15h30 e 18h-00h; sábados das 12h à meia-noite; domingos das 12h às 22h.

Baleia Rooftop | @baleiarooftop | Itaim Bibi - Destaque: Nhoque de Banana da Terra grelhado, servido ao molho de camarão cremoso (R$ 116,00).

Café Girondino | @cafegirondino | Centro SP - Sugestão: Nhoque da Fortuna (R$ 52,00), servido no dia 29, com molho pomodoro, manjericão fresco e lascas de parmesão.

Cantina Piovanelli | @cantinapiovanelli | Centro, São Roque - Cantina charmosa criada pelo chef Ailton Piovan, inspirada nas receitas familiares e raízes italianas. Nhoque de Mandioquinha (R$ 70,00) servido com molho à escolha entre bolonhesa, pomodoro e quatro queijos. Chef trocou carreira bancária pela cozinha há mais de 20 anos, especializando-se em massas, vinhos e carnes. Funcionamento: terça a sábado das 12h-16h e 18h-22h; domingos das 12h-16h. Segundas-feiras: fechado.

Grotta Cucina | @grottacucina | Jardins - Restaurante do chef Daniel Ricciardi inspirado nas grutas da Itália, fusionando técnicas de diversas culinárias. Affetto (R$ 119,00), gnocchi ao molho de aspargos com pesto de noz pecan, Parmigiano Reggiano e pangratatto de limone. Ambiente e cozinha prometem surpreender do conceito à arte de servir. Funcionamento: almoço de terça a sexta do meio-dia às 14h30, sábados até 15h, domingos até 16h; jantar de terça a quinta das 19h às 22h30, sextas e sábados até 23h.

Lido – Amici di Amici | @lido_amici_di_amici | Pinheiros - Gnocchi di Farina di Castagne al Pesto (R$ 78,00), nhoque especial da Ligúria com farinha de castanha portuguesa, servido com pesto de manjericão, manjerona, caju e queijo tulha.

Manduque Massas | @manduque.massas | Pinheiros - Gnocchi e Fonduta de Parmesão (R$ 54,00), gnocchi de batata com fonduta de parmesão gratinada e finalizado com molica.

Marena Cucina | @marenacucina | Itaim Bibi - Bastoncini & Parmigiano (R$ 42,00), nhoque frito com fonduta de parmesão; e Gnocchi di Zucca (R$ 105,00), nhoque de abóbora com cogumelos e fonduta de gorgonzola.

MoDi Giardino | @modigiardino | Perdizes - Sugestões: Nhoque di Banana Senza Glutine al Pomodoro Basilico (R$ 84,00) e Ravioli di Stracotto (R$ 87,00).

NOU Restaurante | @nourestaurante | Higienópolis e outras unidades - Sugestão: Ravioli de Gorgonzola (R$ 63,00), acompanhado de castanhas e redução de balsâmico com amora.

O Carrasco Bar | @ocarrascobar | Pinheiros - Nhoque de Banana da Terra (R$ 86,00), massa ao molho curry com salada de cogumelos, broto de feijão e gergelim.

Oculto | @castelooculto | Pinheiros - Nhoque de Mandioquinha (R$ 59,00), servido com fonduta de brie e crispy de parma.

Paris 6 | @paris_6 | Jardins - Bistrô consolidado do chef e empresário Isaac Azar, servindo o melhor da culinária internacional com destaque para massas. Gnocchi de Brie Carbonara à La Française (R$ 82,00), gnocchi P6 de batata baroa com recheio de brie ao molho carbonara, gratinado com parmesão; e Gnocchi de Brie au Sugo (R$ 82,00), gnocchi P6 de batata baroa com recheio de brie, puxado ao sugo com manjericão e gratinado com parmesão. Duas unidades: Classique funciona 24 horas todos os dias; Vaudeville de domingo a quinta das 12h às 2h, sexta e sábado das 12h às 3h.

Pobre Juan | @restaurantepobrejuan | Jardim das Acácias e outras unidades - Gnocchi al Tartufo (R$ 101,00), ao molho branco cremoso tartufado com lâminas de amêndoas; e Gnocchi al Ragú Calabrese (R$ 91,00), com ragú de linguiça e agrião, levemente picante.

Riviera Bar | @rivierabarsp | Consolação - Nhoque com molho de queijo de cabra, picles de uva e alho-poró frito (R$ 46,00).

Sky Hall Garden Bar | @skyhallgarden | Jardim Paulista - Jardim em meio à selva de pedra com decoração sofisticada, essência artística e receitas do chef Martin Casilli. Gnocchi, Carabinero, Bisque e Furikake de Pistache (R$ 118,00), prato do novo menu autoral da casa. Localização privilegiada na Haddock Lobo com respiros naturais e ambiente pet-friendly. Funcionamento: terça a sábado do meio-dia às 23h30; domingos das 10h às 18h. Segundas-feiras: fechado.

Sorrentino | @restaurantesorrentino | Jardins (dark kitchen com entregas zonas Sul, Oeste e Centro) - Destaque: nhoque de mandioquinha (R$ 46,00).

Tartuferia San Paolo | @tartuferiaoficial | Jardins - Especializada em alta gastronomia italiana com trufas a preços acessíveis, importando diretamente a iguaria respeitando sazonalidade. Gnocchi Alla Sorrentina (R$ 88,00) de batata com molho de tomate, manjericão, Grana Padano e muçarela de búfala gratinados. Reconhecida como Melhor Restaurante Contemporâneo em 2023 e 2024, celebrou primeira década no ano passado. Duas unidades: Jardins e Morumbi Shopping, com horários diferenciados de funcionamento.

ONDE COMER O MELHOR NHOQUE NO NO RIO DE JANEIRO

Babbo Osteria | @babboosteria | Ipanema - Do chef Elia Schramm. Sugestão: Funghi & Tartufo (R$ 79), gnocchi doratti com cogumelos e salsa de trufas. A casa produz por mês mais de 1 tonelada de nhoque para o restaurante.

Cantina da Praça | @cantinadapracaipanema | Ipanema - Sugestão: Gnocchi di “Carne de Sol” (R$ 69), com carne de sol desfiada feita na casa, creme de gorgonzola e azeite trufado.

Casa Horto | @casahorto – Jardim Botânico Do chef portenho Adair Herrera. Sugestão: Nhoque Bourguignon (R$ 95), de baroa com clássico bourguignon.

Ferro e Farinha | @ferroefarinha – Botafogo, Leblon e Ipanema Comandada pelo chef novaiorquino Sei Shiroma. Sugestão: Gnocchi Dourado a Lenha (R$ 60), feito de batatas e dourado na frigideira de ferro com molho de cogumelos portobello e sálvia.

Giuseppe Square | @giuseppesquare – Barra da Tijuca (Barra Shopping) Sugestão: Gnocchetti Gemelli (R$ 68), com mistura de muçarela, gorgonzola, catupiry e parmesão.

Masi | @masi.rio – São Conrado (Hotel Nacional) Do chef Nao Hara. Sugestão: Filé Mignon grelhado com nhoque ao molho de cogumelos trufados (R$ 137).

Nido Ristorante | @nidoristorante – Leblon Comandado pelo chef veneziano Rudy Bovo. Sugestão: Nhoque de batata baroa com ragu de cordeiro (R$ 114).

Pato com Laranja | @patocomlaranja – Barra da Tijuca Da chef Andréa Tinoco. Sugestão: Gnocchi Doratti (R$ 69), feito com massa fresca feita na casa com molho de cogumelos trufados.

Puli Trattoria | @puli.trattoria – Gávea Sugestão: Gnocchi de Batata Roxa (R$ 72), servido com molho de gorgonzola e nozes.

