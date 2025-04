Sabores da China: uma viagem gastronômica ao Oriente Eu amei viajar e comer pela China, onde cada região tem seu sabor único, mas em todas elas é preciso tomar cuidado com a pimenta Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 ) twitter

Lamen Aline Sordili

Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que transformou minha relação com a comida: minha jornada culinária pela China. Esqueçam aquele arroz frito e frango xadrez do delivery do bairro ou das redes de fast food. A verdadeira culinária chinesa é um universo de sabores, texturas e aromas que desafiam tudo o que achávamos que sabíamos sobre a China.

Durante minha viagem de quase um mês pelo país, provei desde delicados dumplings feitos à mão até o explosivo hot pot de Chongqing, que faz nosso paladar brasileiro acostumado com pimenta parecer tímido e despreparado. Na foto, o prato de carne com pimenta que foi a comida mais apimentada que eu já comi na vida. De deixar a boca inchada.

Passeando por mercados de rua, padarias modernas e restaurantes requintados, descobri que a gastronomia chinesa não é apenas uma cozinha, mas um mosaico de tradições regionais, cada uma com sua personalidade distinta. E melhor: você pode comer vários pratos de regiões diferentes da China em uma cidade só. Tem muita imigração interna no país então dá para encontrar comida de todo lugar nas grandes cidades.

Fui decidida a comer tudo o que era de esquisito: besouro, escorpião, estrela do mar, carne de cachorro e desisti de tudo isso. É comida para turista e eles não comem mais este tipo de coisas. Então, se eles não comem mais, eu também decidi não comer. Por outro lado, eles comem lamen no café da manhã, assim como dumplings e dim sum. E eu passei a comer lamen no café da manhã diariamente!

‌



No norte, o pato de Pequim com sua pele crocante é servido com a mesma reverência que um prato de alta gastronomia. No sul, a sutileza da culinária cantonesa transforma ingredientes simples em sinfonias de sabor.

Pato Laqueado

Em Sichuan, cada garfada é uma dança entre o picante e o adormecimento causado pela pimenta-de-sichuan, sensação única que vicia no primeiro encontro.

‌



Mas o que mais me encantou foi perceber como a comida na China é, acima de tudo, um ato de conexão. As mesas redondas, os pratos compartilhados, o ritual do chá — tudo convida à conversa, à troca, à celebração coletiva.

Curiosidade: assim como nós, são fanáticos por enroladinhos de salsicha. Você pode encontrá-los em todas as esquinas diariamente. E massas de todos os jeitos: os chineses são os inventores do macarrão e os exploradores levaram essa iguaria maravilhosa para a Itália e para o mundo todo.

‌



Em São Paulo, pouquíssimos restaurantes são verdadeiramente chineses, como o China Lake, o Ton Hoi e o Chi Fu. Mas eu trouxe muitos temperos e ingredientes na mala e estou tentando hackear essa culinária milenar. Outro paraíso das compras é o supermercado de produtos chineses na rua da Gloria, na Liberdade, o Jia He. Passeando por lá, me senti de volta na China e descobri que posso ter tudoo que eu gostei de comer por lá.

O que eu comi na China

1. Padarias e doces

doces Aline Sordili

Donuts e bolos decorados com tema de Halloween

Casas assombradas feitas de donuts com cobertura roxa

Designs de abóboras (jack-o’-lanterns) em marrom e roxo

Hello Kitty themed cakes em plataformas verdes

Preços em RMB (¥49.9, ¥29.9, etc.)

Sobremesas contemporâneas

Bandeja de sobremesas com efeito de fumaça de gelo seco

Frutas frescas (mirtilo, framboesa)

Wafers/biscoitos e pudim/mousse

Apresentação artística com folhas de pandan como decoração

2. Mariscos e peixes

Peixe Cozido no Vapor (清蒸鱼)

Peixe inteiro cozido ao estilo cantonês com molho de soja

Decorado com cebolinha picada e pimentas

Servido em louça branca tradicional em mesa de restaurante

Camarão e lula com aipo Chinês (芹菜炒虾仁)

Camarão fresco com aipo chinês picado

Preparado em molho claro no estilo cantonês

Apresentação simples que destaca os ingredientes frescos

3. Culinária de Sichuan e Chongqing

tofu Aline Sordili

Hot Pot de Chongqing (重庆火锅)

Panela de cobre tradicional (铜锅) com chaminé central característica

Base de sopa vermelha e picante (红汤) típica de Chongqing

Molho característico servido em tigelas separadas, à base de sésamo

Fatias finas de carne bovina, cogumelos e verduras como acompanhamentos

Vapor saindo da panela enquanto ferve

Tofu preto (臭豆腐/Chòu dòufu)

Tofu fermentado preto decorado com coentro e temperos

Servido em copos vermelhos tradicionais empilhados

Molho picante por cima com ervas frescas

Popular em barracas de rua e mercados noturnos

4. Culinária do Norte da China

Pato de Pequim na Rede Fang Shuan Chang (房宣昌)

Pato laqueado com pele crocante e dourada característica

Acompanhamentos tradicionais servidos em compartimentos separados

Macarrão, cebolinha, cenoura ralada, ovos ralados, pepino, brotos

Molho de soja fermentado escuro e alga

Tigelas com o logo da marca Fang Shuan Chang

Lamian de Lanzhou (兰州拉面)

Macarrão esticado à mão servido em caldo com carne de boi

Coberto com coentro fresco e vegetais picados

Caldo claro tradicional de Lanzhou

Servido em tigela de cerâmica clara

Tripas de boi ao estilo Lanzhou

Tripas de boi servidas em caldo saboroso

Coentro e cebolinha picados por cima

Rabanete ralado como acompanhamento

Apresentação em tigela branca de cerâmica

5. Culinária xantonesa e do Sul

Carne chinesa Aline Sordili

Arroz Frito com Ovo (蛋炒饭/Dan Chao Fan)

Arroz salteado com ovos, cebolinha e vegetais coloridos

Textura solta, característica do arroz bem preparado

Servido em tigela cinza com colher tradicional chinesa

Frango com pimentão (宫保鸡丁/Kung Pao)

Frango em cubos com pimentão verde em molho brilhante

Molho agridoce picante característico

Servido em prato branco redondo

Versão com amendoim também apresentada

Pratos no vapor em panela de barro

Frango estilo cantonês com gengibre e cebolinha

Carne bovina com cebolinha e coentro

Servido em panelas tradicionais de barro (砂煲/casserole)

Acompanhamentos de verduras frescas

6. Dumplings e massas

Bolinhos Aline Sordili

Jiaozi/Guotie (饺子/锅贴)

Bolinhos recheados cozidos no vapor

Servidos com molho de soja e vinagre em tigela separada

Aparência branca brilhante, indicando frescor

Formato tradicional de meia-lua

Bolinhos Caseiros

Bolinhos feitos à mão em tigela branca

Massa fina e translúcida mostrando o recheio

Aparência artesanal com dobras irregulares

Textura macia e suculenta

7. Bebidas e snacks

Cerveja chinesa Aline Sordili

Bebidas Tradicionais chinesas

Garrafa com mascote/personagem cartoon no estilo imperial

Caixas verdes com arte/ilustração no estilo de mitologia chinesa

Suco de coco em embalagem amarela e azul característica

Encontradas em escritórios, reuniões e lojas

Cerveja Tsingtao e artesanais

Cerveja Tsingtao servida em garrafa verde característica

Cervejas artesanais em copos personalizados

Ambiente de cervejaria com decoração tradicional chinesa

Difícil achar cerveja bem gelada, como conhecemos. Eles tomam em temperatura ambiente. Fresca já é uma vitória. Consegui tomar choppe gelado em um bar para gringos em Hong Kong.

8. Experiências culinárias

Refeição trem bala Aline Sordili

Almoço na Lenovo (联想)

Salada artística com vegetais e flores comestíveis

Louça elegante com padrões tradicionais chineses

Apresentação sofisticada dos pratos

Refeições em companhias aéreas e de trem chinesas

Biscoitos/snacks pretos, possivelmente sabor alho negro

Refeição completa com arroz, legumes e proteína

Sopa instantânea com verduras

Embalagens plásticas características de refeições de avião

9. Restaurantes especializados

Casa de Cerveja do Irmão Yao (姚哥啤酒屋)

Cerveja artesanal em copo com logo da cervejaria

Vieiras gratinadas com queijo

Ambiente descontraído com decoração moderna chinesa

Balcão de dumpling/mercado

Variedade de dumplings frescos em exposição

Cozinheiros preparando massas na hora

Ambiente de mercado/rua com movimento intenso

