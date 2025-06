Fome logo após comer? Veja 5 alimentos que ajudam a se manter saciado por mais tempo Sensação constante de fome entre as refeições pode indicar que o prato está desequilibrado. Especialistas recomendam incluir fibras, proteínas e gorduras boas para evitar o belisco fora de hora Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 17/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 02h00 ) twitter

Alimentos recomendados para a saciedade gerada por IA/ChatGPT

Você acabou de almoçar, mas mal passou uma hora e já está pensando no que comer? Sentir fome logo após uma refeição, e não apenas aquela vontade de um doce, pode ser um sinal de que seu prato está desequilibrado. A solução? Apostar em alimentos que combinam fibras, proteínas e gorduras saudáveis.

“Quando a refeição é pobre em nutrientes que promovem saciedade, como as fibras e as proteínas, o corpo não entende que foi nutrido de forma adequada e tende a pedir comida em um intervalo muito curto”, explica a médica Ana Priscila Soggia, especialista em nutrologia e medicina do estilo de vida.

A seguir, listamos cinco alimentos que, segundo nutricionistas, ajudam a manter a saciedade por mais tempo:

1. Abacate

Fonte de gorduras monoinsaturadas e riquíssimo em fibras (um abacate médio tem cerca de 13g), o abacate ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e a manter o açúcar no sangue estável. Isso evita picos de fome ou quedas bruscas de energia. “Além de favorecer a saciedade, o abacate também é um excelente aliado da saúde cardiovascular”, afirma Soggia.

2. Batata

Muitas vezes subestimadas, as batatas são ricas em água e têm baixa densidade calórica, ou seja, você pode consumir uma boa porção sem exagerar nas calorias. Elas ainda contam com amido resistente, um tipo de carboidrato que passa intacto pelo intestino delgado e ajuda a prolongar a sensação de estômago cheio.“Se cozida e resfriada, como em saladas, a batata ganha ainda mais amido resistente, o que intensifica seu efeito saciante”, sugere a médica.

3. Peito de frango

Com alto teor de proteína e baixo teor de gordura, o peito de frango é uma das opções mais indicadas para quem busca saciedade sem comprometer o equilíbrio calórico da refeição. Uma porção de 113g oferece cerca de 35g de proteína. “A proteína é o macronutriente mais eficiente para controlar a fome, pois exige mais tempo e energia para ser digerida”, explica Soggia.

4. Iogurte grego

Esse tipo de iogurte combina proteína e gordura em uma textura cremosa e versátil, ideal para o café da manhã ou lanches. Ele contribui para o controle do apetite e a regulação do açúcar no sangue. “O iogurte grego também é uma boa fonte de probióticos, que favorecem a saúde intestinal, outro fator importante para a saciedade”, acrescenta a especialista.

5. Feijão

Clássico da culinária brasileira, o feijão é uma potente combinação de fibras e proteínas vegetais. Apenas meia xícara de feijão-preto, por exemplo, oferece cerca de 7,5g de cada nutriente. “É uma fonte acessível e nutritiva, perfeita para compor refeições completas e duradouras”, destaca Soggia.

Se você está sempre com fome entre as refeições, é hora de prestar atenção na composição do seu prato. “A saciedade não depende só da quantidade, mas da qualidade do que se come. Montar refeições balanceadas com fibras, proteínas e gorduras boas é o segredo para evitar beliscos e manter a energia ao longo do dia”, conclui a médica.

Que tal uma receitinha com frango que contém incríveis 54 gramas de proteína?

Anota aí!

Salada de couve com frango PEXELS/MaorAttias

Salada de frango ao curry e couve

Ingredientes para o molho

¼ xícara de queijo de cabra esfarelado

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

2 colheres de sopa de suco de limão espremido na hora (cerca de 1 limão)

1 colher de chá de vinagre

2 colheres de chá de mel

¼ colher de chá de sal

½ colher de chá de pimenta-do-reino

Ingredientes para o frango

1 ½ kg de peito de frango desossado e sem pele, cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 colher de chá de sal

½ colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de chá de curry em pó

1 colher de chá de alho em pó

½ colher de chá de páprica defumada

½ colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de suco de limão espremido na hora (cerca de ½ limão)

Ingredientes para a salada

8 xícaras de couve picada finamente (cerca de 2 maços)

2 xícaras de rúcula baby

1 maçã cortada em palitos finos

¼ xícara de uvas-passas brancas

½ xícara de sementes de abóbora torradas e salgadas

½ xícara de queijo de cabra esfarelado

Prepare o molho cremoso: em um liquidificador, misture os ingredientes do molho. Bata até que o molho fique completamente homogêneo. Reserve enquanto monta o restante da salada. Cozinhe o frango: em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o frango à frigideira e tempere com sal, pimenta, curry em pó, alho em pó, páprica defumada e cominho. Misture bem e cozinhe, mexendo ocasionalmente, até que o frango esteja cozido e dourado de todos os lados, de 6 a 8 minutos. Durante o último minuto de cozimento, adicione o suco de limão para soltar o fundo da frigideira. Retire do fogo e reserve. Monte a salada: em uma tigela grande, misture a couve, a rúcula, a maçã, as passas, as sementes de abóbora e o endro. Despeje algumas colheres de sopa do molho sobre a salada e misture até que a couve esteja uniformemente coberta e ligeiramente murcha, de 1 a 2 minutos.

