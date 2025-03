Proteína da clara do ovo é grande aliada no desempenho físico Devido ao alto teor de leucina presente, ela desempenha um papel fundamental na preservação do tecido muscular Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 05/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 02h00 ) twitter

Claras de ovos cozidas Reprodução/Instagram/@cacagrans

Se você, assim como eu, gosta de ficar navegando pelas redes sociais, com certeza já se deparou com posts de influenciadores comendo ovos e mais ovos com o intuito de emagrecer e/ou definir o corpo. Mas será que funciona? Contribui mesmo para o ganho de massa magra?

São tantas dúvidas, que só um profissional da saúde para nos aconselhar sobre a eficácia do consumo diário de ovos. Mas antes, vamos entender melhor o papel da proteína (encontrada na clara do ovo) em nosso organismo.

A proteína é um bloco de construção fundamental para o corpo, crucial para reparar e reconstruir o tecido muscular. Durante o exercício, as fibras musculares sofrem rupturas microscópicas, especialmente em treinamento de resistência ou alta intensidade.

Consumir proteína adequada garante que essas rupturas sejam reparadas de forma eficiente, resultando em músculos mais fortes. Além disso, a proteína contribui para a produção de energia e função imunológica, ambas importantes para manter o bom desempenho.

“Sem proteína suficiente, os praticantes de atividades físicas podem sentir fadiga, dor prolongada e aumentar o risco de lesões”, comenta a nutricionista formada pela USP e pós-graduada ela FGV, Vanessa Prieto.

“Entre as inúmeras fontes de proteína disponíveis, a da clara do ovo se destaca como uma opção de alta qualidade para atletas ou pessoas que buscam emagrecimento com qualidade, pois os benefícios vão além do reparo muscular. Ao contrário de algumas outras fontes de proteína, a proteína da clara do ovo é praticamente livre de gordura e baixa em carboidratos, o que a torna uma escolha ideal para aqueles que buscam manter um físico magro enquanto alimentam seus músculos. Também é uma proteína altamente digerível, garantindo que o corpo possa absorver e utilizar rapidamente seus nutrientes sem causar desconforto digestivo”, completa a nutri.

A manutenção da massa muscular é essencial não apenas para atletas, mas também quem está focado na saúde a longo prazo. Devido ao alto teor de leucina presente, a proteína da clara do ovo desempenha um papel fundamental na preservação do tecido muscular, especialmente durante períodos de restrição calórica ou atividade física intensa.

A nutricionista Vanessa afirma: “Embora existam muitas opções de proteína disponíveis, a proteína da clara do ovo oferece vantagens únicas, pois atinge um equilíbrio entre digestibilidade, qualidade nutricional e versatilidade, tornando-a adequada para uma ampla gama de preferências alimentares e objetivos.”

Para aproveitar ao máximo os benefícios da proteína da clara, vale seguir estas dicas:

Momento correto: Consumir proteína logo após o treino garante que os músculos recebam os nutrientes de que precisam quando estão mais receptivos; Hidratação: Beber água antes, durante e após o treino para otimizar o desempenho e a recuperação; Ingestão de bons carboidratos: Combinar proteínas com carboidratos melhora a reposição de glicogênio e acelera a recuperação;

A proteína é a base do desempenho; e a proteína da clara do ovo é uma das ferramentas mais eficazes para atingir objetivos de condicionamento físico. Rica em aminoácidos de alta qualidade, auxilia na manutenção, recuperação e crescimento muscular, enquanto sua digestibilidade garante absorção eficiente de nutrientes.

“Quando ocorre a combinação de hidratação intra-treino, a proteína da clara do ovo cria uma base para o progresso sustentável”, explica Prieto.

