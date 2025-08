De saunas temáticas a piscinas termais: conheça um dos maiores spas do mundo Considerado o segundo maior do mundo, o complexo mistura luxo, saúde e diversão em um ambiente tropical surpreendente Mundo pra Viver – Por Gisele Rodrigues|Gisele RodriguesOpens in new window 01/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagine um oásis de bem-estar com piscinas termais azul-turquesa, palmeiras tropicais, saunas temáticas e jardins exuberantes – tudo isso a apenas 20 minutos do centro de Bucareste. Este paraíso existe e atende pelo nome de Therme Bucharest, um dos maiores e mais modernos complexos termais da Europa.

Durante minha viagem à Romênia, passei um dia inteiro neste centro de relaxamento que mistura natureza, inovação e uma estética digna de feed no Instagram. Desde o momento em que entrei, entendi por que o lugar se tornou um fenômeno nas redes sociais e um hotspot entre turistas do mundo todo.

O Therme Bucharest é dividido em três grandes áreas: The Palm, Galaxy e Elysium. A primeira é um santuário tropical com mais de 1500 palmeiras e piscinas aquecidas, ideal para quem busca descanso absoluto. Já o Galaxy é o espaço perfeito para famílias e crianças, com escorregadores, piscinas de ondas e um parque aquático interno que garante diversão em qualquer estação. E o Elysium… ah, o Elysium! Essa ala é dedicada ao bem-estar profundo, com saunas temáticas, massagens e tratamentos que despertam todos os sentidos.

The Palm é a área mais famosa do Therme, com piscinas termais, praia de areia fina, jacuzzi e saunas para relaxar o ano todo. Gisele Rodrigues/Arquivo Pessoal

O design do complexo impressiona por sua integração com a natureza. O espaço é todo envidraçado, com luz natural que invade as áreas internas e valoriza cada detalhe arquitetônico. Espreguiçadeiras cercadas por plantas tropicais, jardins botânicos com mais de 800 mil espécies e uma ambientação sonora suave tornam cada minuto ali uma pausa real no tempo.

‌



Logo na entrada, os visitantes recebem umapulseira eletrônica inteligente, que funciona como chave de armário, cartão de acesso e meio de pagamento dentro do Therme Bucharest. O número da pulseira corresponde ao armário que você irá usar — e não se preocupe: ele é espaçoso o suficiente para guardar até uma mala de cabine. Cada uma das três áreas tem seus próprios vestiários, duchas, secadores de cabelo e banheiros. Ao longo do dia, tudo o que você consumir — refeições, bebidas, massagens ou acessos extras — será registrado na pulseira, dispensando o uso de dinheiro ou cartão. Só no momento da saída é que o total será apresentado para pagamento. Um sistema simples, prático e perfeito para quem quer relaxar sem se preocupar com a carteira no bolso.

Com águas termais a 33 °C, jacuzzis e camas de hidromassagem, esta é uma das piscinas mais impressionantes do Therme Bucharest. Gisele Rodrigues/ Arquivo Pessoal

Spa high-tech e águas curativas

‌



Um dos grandes diferenciais do Therme está na qualidade das suas águas. Extraídas de fontes geotérmicas a três quilômetros de profundidade, elas são naturalmente aquecidas e passam por um rigoroso sistema de purificação, renovadas a cada quatro horas. Algumas piscinas têm propriedades terapêuticas específicas, como cálcio, magnésio e lítio – minerais que promovem relaxamento muscular, fortalecem o sistema imunológico e até ajudam na saúde mental.

Se você nunca participou de um “ritual Aufguss”, prepare-se para uma experiência multisensorial. Em saunas temáticas como a bávara, amazônica e a exótica Hollywood (com direito a telão e trilha sonora), um mestre da sauna executa uma espécie de coreografia com toalhas e óleos essenciais, criando um ambiente aromático e teatral. A versão que experimentei no Elysium foi feita com hortelã fresca e gelo, culminando em uma explosão de aromas e endorfinas.

‌



Durante minha experiência no Therme Bucharest, a parte gastronômica surpreendeu tanto quanto as piscinas e saunas. O complexo oferece uma variedade de restaurantes e bares que atendem a todos os gostos — desde refeições completas até petiscos rápidos entre atividades.

Cada área do Therme conta com bares e restaurantes variados, com opções para todos os gostos e preços acessíveis. Gisele Rodrigues/ Arquivo pessoal

Restaurantes principais:

Humboldt Restaurant (na área The Palm): um buffet com culinária dos cinco continentes, servido em um ambiente exuberante cercado por plantas tropicais, luz natural e estações de “live cooking”. Pratos vão desde sushi e curries asiáticos até frutos do mar mediterrâneos, steak e hambúrgueres.

(na área The Palm): um buffet com culinária dos cinco continentes, servido em um ambiente exuberante cercado por plantas tropicais, luz natural e estações de “live cooking”. Pratos vão desde sushi e curries asiáticos até frutos do mar mediterrâneos, steak e hambúrgueres. Greens Restaurant (também em The Palm): ambiente mais descontraído entre as palmeiras, ideal para refeições rápidas com opções como ribs de porco, camarões empanados, saladas, smoothies e sobremesas.

(também em The Palm): ambiente mais descontraído entre as palmeiras, ideal para refeições rápidas com opções como ribs de porco, camarões empanados, saladas, smoothies e sobremesas. The Mango Tree (no Elysium): restaurante à la carte com culinária inspirado na creative Thai Cuisine. O menu inclui delícias como curry vermelho, risotos com lagosta, saladas exóticas e sobremesas veganas com manga e tapioca — tudo servido em um ambiente tropical elegante. A entrada é permitida apenas usando roupão, respeitando o clima relaxante do spa.

Restaurantes com alta gastronomia completam a experiência, com pratos inspirados na culinária internacional servidos em ambientes elegantes e tropicais. GISELE RODRIGUES

Bares de piscina e snacks:

Há diversos swim‑up bars nas áreas The Palm, Galaxy e Elysium, onde é possível pedir coquetéis, sucos, café gelado e bebidas não alcoólicas diretamente da água. Apesar da praticidade, os atendimentos podem se tornar lentos nos horários de pico. No Galaxy, há o Snacks & Sweets Corner: uma opção conveniente para recarregar energia entre escorregadores com croissants, hot-dogs, macarons, sucos e sorvetes.

No terraço, espaços ao ar livre convidam ao relaxamento — e o pôr do sol é um espetáculo à parte GISELE RODRIGUES

Quanto custa?

Os preços são outro atrativo: o ingresso diário com acesso total às três áreas custa cerca de 37 euros, mas há opções mais econômicas com permanência limitada ou acesso a apenas uma ou duas zonas. Isso torna o local uma alternativa acessível mesmo para quem está apenas de passagem pela cidade.

Como chegar

O Therme Bucharest está localizado a apenas 5 km do Aeroporto Internacional de Bucareste (Otopeni), o que significa que você pode literalmente sair do avião e mergulhar direto em uma piscina termal. Recomendo usar aplicativos de transporte como Uber ou Bolt, que funcionam bem na cidade e facilitam o trajeto até o complexo.

Se quiser ver como foi a minha experiência completa, confira o vídeo que produzi direto de lá. Spoiler: saí renovada dos pés à cabeça.

Quer saber por onde eu estou pelo mundo? Só acessar minhas redes sociais no INSTAGRAM.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp