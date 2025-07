Uma viagem gastronômica pela Catalunha: sabores, história e tradição no coração da Costa Brava Entre o mar e a montanha, uma viagem sensorial guiada pela paixão e tradição catalãs Mundo pra Viver – Por Gisele Rodrigues|Gisele RodriguesOpens in new window 25/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h00 ) twitter

A costa brava é uma das regiões mais paradisíacas da Catalunha, na Espanha Arquivo pessoal/Gisele Rodrigues

Imagina-se em uma praia isolada e paradisíaca na Costa Brava, com a brisa do mar acariciando o rosto, os barcos à vista e, diante de você, um chef renomado preparando um banquete com os produtos frescos que acabaram de ser retirados do mar que você está contemplando. À sua mesa, uma taça de vinho da região, cuidadosamente escolhida por uma sommelier local.

Esse foi o convite que recebi da Agência Catalã de Turismo no Brasil e América do Sul, liderado por Jordi Soles. Uma oportunidade única de conhecer a culinária catalã em um ano histórico, 2025, quando a região é celebrada como a “Região Mundial da Gastronomia”.

A viagem teve início em Barcelona, com destino à pequena cidade de Palamós, em Girona, a cerca de 90 km de distância. Chegando lá, o que nos aguardava era uma experiência verdadeiramente única, conduzida por La Gastronòmica – uma pequena empresa local que propaga a cultura gastronômica da Costa Brava com um toque muito pessoal.

À frente dessa empresa estão Clara Antúnez e Jaume Montanyà, um casal apaixonado pela sua terra e pela arte de criar experiências enogastronômicas emocionantes. Eles não apenas apresentam os sabores, mas os transformam em espetáculos sensoriais que mexem com os sentimentos.

‌



“Somos provocadores de emoções”, explica Jaume, com um sorriso. “A experiência não é apenas sobre o que você come ou bebe, mas sobre o lugar onde você está, a atmosfera, o momento. Cada experiência é um ‘Uau’, porque a vida deve ser assim, cheia de surpresas”.

E foi exatamente isso que vivemos. O dia nos levou a uma cala secreta em Palamós, uma praia pequena e isolada com faixas de areia curtas, um local perfeito para se desconectar do mundo e se entregar à magia da gastronomia catalã.

‌



Começamos uma caminhada até a praia de S’Alguer, uma das mais preservadas da região, onde apenas dois pescadores vivem. Foi ali, diante de uma casa de pescadores, que os cheiros e sabores da Catalunha começaram a ser preparados.

Os produtos são frescos e retirados do mar naquele mesmo dia, tanto os camarões quanto o mexilhão Arquivo pessoal/Gisele Rodrigues

Jaume é chef de cozinha e ao lado de Clara, sommelier especialista em vinhos, eles formam uma verdadeira equipe de mar e montanha. Ele é natural de Súria, uma cidade de montanha, e ela é de Palamós, a cidade costeira. “Cada prato é uma homenagem à nossa terra, uma verdadeira conexão e mistura de sabores da nossa região”, explica Jaume.

‌



A experiência gastronômica com vista para o mar mediterrâneo Arquivo pessoal/Gisele Rodrigues

Os ingredientes, todos fresquíssimos, eram retirados do próprio mar e da terra ao redor. O cardápio? Nada fixo. Tudo depende do que a natureza oferece naquele dia. “Não dizemos o que vamos servir. A comida depende do frescor do dia e da qualidade dos ingredientes”, explica Clara.

Os vinhos de Perelada foram combinados para dar frescor ao almoço mediterrâneo Arquivo pessoal/Gisele Rodrigues

A experiência foi uma verdadeira celebração dos produtos locais. Começamos com mexilhões a vapor, simples, mas sofisticados, com pimenta-preta e louro.

O grande destaque, porém, foi a Gamba de Palamós, um dos camarões mais caros do mundo, com um processo especial de cocção chamado “volta e volta”. O segredo é deixá-los em azeite por apenas 5 a 10 segundos de cada lado, para garantir o sabor do camarão e sua crocância. A maneira correta de degustar? Começamos pela cabeça, para saborear o caldo que há dentro dele e depois segui para o corpo, retirando as patas.

Enquanto o prato era servido, Clara nos apresentou o vinho da região, o Només, um vinho branco da bodega Perelada, feito 100% de garnacha branca, com notas salinas que remetem ao Mediterrâneo.

Esse é o porron - um tipo de decantador tradicional espanhol. A graça? beber direto dele, sem encostar a boca. Parece fácil...até tentar! Arquivo pessoal/Gisele Rodrigues

“Este vinho é a essência da nossa terra. Ele reflete a relação entre o mar e o solo”, comentou Clara, enquanto servia o vinho no tradicional decantador catalão, o porron, uma prática antiga e encantadora de compartilhar.

Com a barriga cheia e o coração aquecido por tantas histórias e sabores, ficou claro o porquê de a Catalunha ter conquistado o título de Região Mundial da Gastronomia em 2025. É uma terra que celebra suas raízes, respeita a tradição, mas também está sempre pronta para surpreender e encantar com sua culinária inovadora e cheia de emoção.

Jordi Soles, diretor na América do Sul da Agência Catalã de Turismo, compartilhou comigo com entusiasmo que essas experiências colaboraram para que esse ano a Catalunha se tornasse a Região Mundial da Gastronomia.

“Esse é um reconhecimento que vem não apenas pelos 54 restaurantes estrelas Michelin, mas pela dedicação de chefs que celebram a autenticidade da nossa culinária. Queremos mostrar aos brasileiros a riqueza de nossa gastronomia, que vai além de Barcelona. Através da filosofia do ‘km 0’, restaurantes que cozinham em sua maior parte com produtos locais de temporada, e adquiridos diretamente do produtor, colaborando com o movimento “slow food”, que prezam produtos locais, frescos e sustentáveis, que valorizam o que a terra nos dá. A ideia é oferecer uma experiência autêntica, com pratos e ingredientes que representam a verdadeira essência da Catalunha."

Agradecimento ao Órgão de Turismo da Catalunha no Brasil pela oportunidade de viver essa experiência única e à La Gastronómica por nos proporcionar uma viagem de sabores que ficará marcada para sempre.

Para mais informações sobre as experiências oferecidas por La Gastronómica, acesse: La Gastronómica www.lagastronomica.cat ou entre em contato pelo telefone: +34 685 19 55 19 / 649 76 56 97 ou pelo e-mail: info@lagastronomica.cat.

