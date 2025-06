Cervejas artesanais no inverno? Sim, por favor Quando a temperatura cai, o paladar pede algo mais encorpado; e é aí que entram alguns estilos da bebida próprios para esta época do ano Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Para o inverno, quanto mais encorpada a cerveja, melhor PAULO PINTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.10.2008

Fala pessoal! Com este friozinho batendo à porta, como fica a vontade de tomar uma cervejinha?

Calma lá: chegou a hora de falarmos das nossas cervejas de inverno, ou melhor, das cervejas de corpo médio ou alto, aquelas próprias para serem consumidas nesta época do ano.

Aqui no Brasil temos o hábito de tomar a cerveja bem gelada — para se refrescar nos dias quentes — e, logo que esfria, a trocamos por outra bebida. Aí, em geral, é quando o bom e velho vinho entra em cena.

Mas, afinal, o que caracteriza uma cerveja como ideal para ser consumida no inverno?

Para isso, temos algumas regrinhas que podem ajudar na escolha das melhores para o clima.

Cervejas encorpadas

Em primeiro lugar, quanto mais encorpada a cerveja, melhor. Isso porque, para ter um corpo maior, ela recebe uma carga de malte maior também, o que a torna mais densa e aveludada.

A cerveja aveludada é aquela que proporciona um preenchimento maior na boca, dando a sensação de se estar tomando um licor.

Parece mais densa por ter a carga maior de açúcares e proteínas.

Teor alcoólico

Uma das características principais das cervejas para o inverno ou clima mais frio é seu teor alcoólico elevado. É ele o responsável por dar a sensação de “calor” — quando a cerveja esquenta o corpo, trazendo uma sensação agradável para o inverno.

Essas cervejas não costumam ter grande “drinkability”: são especiais e devem ser apreciadas com tempo e em menores quantidades.

Importante lembrar que são geralmente servidas em temperaturas mais elevadas do que as nossas tradicionais lager e pilsen. A temperatura ideal para consumir esses estilos é entre 8°C e 10°C.

Podemos encontrar essas características nas cervejas stout, imperial stout, bock, doppelbock e quadrupel, entre outras.

Elas são mais complexas em notas e aromas do que exatamente refrescantes e devem ser servidas em copos mais largos e abertos.

Cervejas complexas e encorpadas

Harmonizam muito bem com carnes defumadas, castanhas e queijos, além de serem incríveis com sobremesas.

Espero ter despertado a curiosidade e a vontade de provar essas deliciosas cervejas.

Vou deixar algumas sugestões e até o próximo encontro!!!

Guinness Draught Stout

Guinness Draught Stout Reprodução/Divulgação

Cervejaria Guinness - cerveja de alta fermentação feita com percentual de malte torrado que lhe confere sua marcante cor rubi vermelho-escuro e um paladar tostado. Perfeito equilíbrio entre amargor e a doçura

Estilo: stout

ABV ( álcool): 4,2%

IBU (amargor): 45

Cerveja Baden Baden Bock

Cerveja Baden Baden Bock Reprodução/Divulgação

Cervejaria Baden Baden - cerveja escura de coloração castanha, com aroma levemente tostado e sabor adocicado

Estilo: bock

ABV (álcool): 6,5%

IBU (amargor): 10

Cerveja La Trappe Quadrupel

La Trappe Quadrupel Reprodução/Divulgação

Cervejaria Koningshoeven Trapist Brouwerij - sensação na boca: a textura é aveludada e luxuosa, deslizando suavemente pela língua. A carbonatação equilibrada complementa a complexidade dos sabores, deixando um final longo e satisfatório

Estilo: strong dark ale trapista (belgian quadrupel) de alta fermentação

ABV (álcool): 10%

IBU (amargor): 22

