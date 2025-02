Misturar bebidas alcoólicas realmente dá mais ressaca? Descubra o que realmente causa a ressaca e como evitá-la! Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 23/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h00 ) twitter

Bebidas alcoólicas Imagem gerada pelo ChatGpt

Fala, galera! Vamos falar de um assunto corriqueiro, mas que sempre gera polêmica na mesa do bar. E como eu gosto de uma boa polêmica, já lanço logo essa: misturar bebidas alcoólicas aumenta a chance de ter aquela ressaca no dia seguinte?

Quem nunca passou por uma situação dessas? Você está lá, tomando sua cervejinha, batendo um papo e comendo aquele petisco, quando, de repente, o colega mais ousado pede uma caipirinha. Aí você pensa: “Amanhã esse aí nem sai da cama!”. Mas será que isso é verdade?

Engano seu! Isso é um dos grandes mitos que circulam nos bares. O fato é que seu corpo não identifica se você está bebendo cerveja, caipirinha, vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. O que ele sabe é que você está ingerindo álcool – e é aí que está o grande ponto! O que realmente causa a ressaca não é a mistura das bebidas, mas sim o consumo excessivo de álcool. Vale lembrar que os destilados costumam ter um teor alcoólico mais elevado do que os fermentados.

Segundo o nutricionista Guilherme Moreira, “o corpo metaboliza o álcool de forma constante, independentemente da bebida. O fígado processa cerca de 8 a 10 gramas de álcool por hora, o que equivale a aproximadamente uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Quando você bebe mais rápido do que o corpo consegue metabolizar, o álcool se acumula no sangue, causando efeitos indesejáveis como tontura, náuseas e, consequentemente, aquela ressaca no dia seguinte”.

Ou seja, amigos, o problema não está na mistura de bebidas, mas na quantidade que você consome! Fique ligado e lembre-se de uma dica essencial: beba bastante água! A hidratação é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Então já sabe: está tomando sua cerveja e pintou uma caipirinha na mesa? Uma bicadinha pode até cair bem! Saúde e até o próximo encontro!

