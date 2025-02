Vicente Matheus fez confusão com cervejas e ‘antecipou’ a criação da Ambev Frase sobre Antártica e Brahma é uma das mais folclóricas atribuídas ao ex-presidente do Corinthians Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 12/02/2025 - 11h20 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folclórico ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus é tema de documentário do PlayPlus

“Gostaria de agradecer à Antártica pelas Brahmas que nos mandaram”. Essa é umas das muitas frases atribuídas ao folclórico ex-presidente do Corinthians, o Sr. Vicente Matheus. Isso foi dito em uma época em que essas duas cervejarias eram as campeãs de vendas no Brasil, antes das duas se fundirem e se tornar a gigantesca Ambev.

Mas tudo bem, Vicente, até porque as duas cervejas têm as mesmas características de paladar e estilo: são cervejas da família das pilsens.

Por que essa resenha? O fato é que nesta quarta-feira (12) estreia Vicente Matheus — Haja o que Hajar, um documentário belíssimo, produzido pelo Jornal da Record e exibido no PlayPlus, e que tive o imenso prazer de participar dessa captação.

São mais de 50 horas de material e muitos vídeos inéditos fornecidos pela família. Um mergulho na história do icônico e irreverente presidente do Timão. E tudo isso inteiramente grátis!

‌



É emoção do começo ao fim. Senta e curta sem moderação. Claro, na companhia de uma boa cerveja pilsen. Como diria Vicente Matheus: “O difícil, vocês sabem, não é fácil”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.