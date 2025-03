Nova tarifa sobre aço e alumínio preocupa microcervejarias nos EUA 75% de toda cerveja local é envasada em latas de alumínio; manufatura exige gama de produtos de aço Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 14/03/2025 - 08h07 (Atualizado em 14/03/2025 - 08h07 ) twitter

75% de toda a produção de cerveja dos EUA é envasada em latas de alumínio Sigmund/Unsplash (Licença gratuita)

Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira (12) a nova tarifa sobre o aço e alumínio do Brasil e de outros países. A notícia, acredite, preocupou o mercado de cerveja artesanal norte-americano.

De acordo com a Brewers Association, uma associação comercial do país ligada a microcervejarias e produtores independentes, 75% de toda a produção de cerveja local é envasada em latas de alumínio.

Katie Marisic, diretora sênior de assuntos federais da Brewers Association, complementou: “A implementação de tarifas de 25% pode ter um amplo impacto no preço do alumínio em todo o mundo e um impacto direto nas empresas de manufatura dos EUA que produzem uma variedade de produtos em aço, incluindo barris e tanques para cervejarias.”

E já que falamos nas latinhas...

Sabia que há mais de 50 anos o então prefeito de Rio Claro, interior de São Paulo, deu o primeiro gole em uma cerveja enlatada no Brasil? Isso aconteceu na sede da Skol, em 3 de abril de 1971. Na ocasião, o prefeito era Álvaro Perin.

As latinhas, na época, eram feitas de folhas de flandres, um composto de ferro e aço revestidos. Com o tempo, em 1989, o material foi substituído por alumínio, com o objetivo de manter a cerveja gelada por mais tempo.

E como as notícias hoje são da terra do Tio Sam...

Vou deixar aqui algumas sugestões de brejas americanas fáceis de achar em empórios e supermercados aqui do Brasil.

Até o próximo encontro. Saúde!

Cerveja Blue Moon Reprodução

Blue Moon

Apresenta características típicas do estilo, com notas cítricas de cascas de laranja e sementes de coentro. Coloração dourada de espuma branca

Cervejaria: Coors Brewing

Estilo: branca (de trigo)

Amargor: 9 IBU

Álcool: 5,4% ABV

Corpo: Médio

Cerveja IPA Lagunitas Reprodução

Lagunitas

Apresenta aroma de lúpulos cítricos e flores do campo, com paladar e amor típico de uma autêntica IPA. Coloração dourada e translúcida

Cervejaria: Brewing Company

Estilo: IPA (Indian Pale Ale)

Amargor: 51,5 IBU

Álcool: 6,2% ABV

Corpo: Médio

