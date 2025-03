Saiba como tomar cuidado para não ter sua bebida adulterada Entenda os perigos das bebidas adulteradas e confira dicas essenciais para se proteger durante a compra e consumo Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 04/03/2025 - 10h58 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h01 ) twitter

Se liga nas dicas para curtir o carnaval com segurança! Gerada pelo ChatGPT

Fala, foliões do copo cheio! As festas de rua começaram, e com elas uma galera imensa atrás dos blocos. Com muito sol e calor, não pode faltar aquela cerveja bem gelada para hidratar.

Mas, em meio a tanta aglomeração, também aumentam os casos de venda de bebidas alcoólicas adulteradas. A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD) alerta que até 36% das bebidas destiladas comercializadas no Brasil são ilícitas e podem fazer mal à saúde.

Então, se liga nas dicas para curtir o carnaval com segurança:

Compre bebidas apenas em locais confiáveis;

Evite vendedores ambulantes sem procedência garantida;

Nunca aceite drinks de estranhos, golpes como o famoso “Boa Noite, Cinderela” podem resultar em roubos e agressões;

Mantenha seu copo sempre perto de você e, se possível, prefira bebidas lacradas como latas e garrafas;

Desconfie de preços muito baixos, o barato pode sair caro;

Se sentir algo estranho após ingerir alguma bebida, procure um lugar seguro, peça ajuda imediatamente e acione um amigo ou segurança do evento. Se necessário, ligue para o SAMU.

A delegada Sheila postou um vídeo nas redes sociais com dicas de como reconhecer bebidas adulteradas. Vale a pena conferir!

Curta o feriado com consciência, segurança e sem dor de cabeça. Até o próximo encontro!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.