Na mesa com cerveja: saiba como entender melhor o seu paladar Esse é um espaço para falarmos da nossa bebida predileta, a cervejinha de cada dia! Na Mesa com Cerveja|Leopoldo de MoraesOpens in new window 04/02/2025 - 12h45 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h49 )

Cervejas: conheça um pouquinho mais de cada tipo Imagem criada por IA via Leonardo.IA

Fala pessoal, bem-vindos ao NA MESA COM CERVEJA, e, antes de tudo, puxa uma cadeira e encha o seu copo!! Esse é um espaço para falarmos da nossa bebida predileta, a cervejinha de cada dia!

Vem tranquilo, porque aqui o lema é a democratização da cerveja, sem papo cabeça, sem ser o cara chato da rodada que sabe tudo e nunca para de falar!

Então, antes de qualquer coisa, é importante saber que cerveja não é time de futebol, portanto esteja aberto a provar, saborear cada gole, cada experiência, porque até mesmo as que não te agradarem vão te ensinar alguma coisa.

E você, qual é a cerveja que mais te agrada? As mais “amargas” ou as mais “maltadas”?

Mas Leo, como saber se essa cerveja ou aquela cerveja é mais amarga, ou menos amarga, de qual estilo, de que tipo? Ai, e agora, qual cerveja comprar? Calma.

A resposta é fácil, continue comprando a sua cerveja predileta, mas esteja aberto a outros sabores e aromas. Vou sugerir um exercício bem legal e saboroso: quando for ao mercado para pegar a sua cerveja gaste alguns minutos conhecendo outros rótulos. Pegue uma e saboreie com calma, se atente no tipo e estilo escolhido. Dessa maneira você vai aprender a entender melhor o seu próprio paladar.

Fique ligado nos rótulos de algumas cervejas, você vai encontrar legendas e desenhos indicativos de LÚPULO (amargor), ABV (teor alcoólico) E SRM (coloração da cerveja).

Quanto maior o número do Lúpulo, mais amarga será a cerveja escolhida. A próxima informação é sobre o teor alcoólico da breja e por último sua coloração, mas isso é assunto para o nosso próximo encontro.

Vou deixar aqui algumas sugestões de cervejas fáceis de encontrar de tipos e estilos diferentes que vai surpreender vocês em sabor e aroma. Então até a próxima rodada!! “prost”

Sugestões de cervejas para você experimentar Divulgação

Pale Ale puro malte

Cervejaria EISENBAHN: Apresenta notas maltadas e frutadas com uma breve apresentação de lúpulo

Estilo: Ale

Amargor: 23 IBU

Álcool: 4,8% ABV

Corpo: Leve - Médio

Patagonia Amber Lager

Cervejaria Patagonia: De cor avermelhada, confere equilíbrio entre malte e lúpulo. Fabricada com maltes especiais como carared e carapils entregam um aroma sutil de caramelo, pão e biscoito

Estilo: Amber Lager

Amargor: 15 IBU

Álcool: 4,50 ABV

Corpo: Médio

Colorado Indica

Cervejaria Colorado: Uma verdadeira Indian Pale Ale ou, para os mais íntimos, a velha e boa IPA, confere um perfume cítrico e profundo, com um ingrediente especial — rapadura brasileira

Estilo: English IPA

Amargor: 45 IBU

Álcool: 7% ABV

Corpo: Médio

Ipa Maracujá

Cervejaria Baden Baden: Uma cerveja de amargor intenso, aromas de maracujá e cítrico, provenientes dos lúpulo e da adição do suco da fruta

Estilo: American IPA

Amargor: 33 IBU

Álcool: 6,4% ABV

Corpo: Leve - Médio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.