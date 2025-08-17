As 7 montanhas-russas mais iradas de Orlando para desafiar a sua coragem e a gravidade Orlando oferece um universo de montanhas-russas que desafiam a gravidade e transformam a adrenalina em pura magia Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

A montanha-russa Manta, no SeaWorld Orlando, faz você voar Divulgação

Orlando, a capital mundial dos parques temáticos, não é só magia, desenhos, filmes e contos de fadas. Para os sedentos por adrenalina, o lugar oferece uma coleção de montanhas-russas de tirar o fôlego, capazes de fazer até o mais corajoso dos aventureiros sentir um frio na barriga.

Se você é fã de velocidade, quedas vertiginosas e loopings insanos, prepare-se para a lista das 7 montanhas-russas mais iradas que você precisa encarar na sua próxima visita a Orlando. Ah! Eu também criei guias para cada um dos parques. Vou deixar o link aqui para você planejar bem a sua viagem pra Orlando.

Se você ama adrenalina, os melhores parques para ir por lá são: Busch Gardens, Sea World e Island of Adventure.

As montanhas-russas mais iradas de Orlando

1. Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind (Epcot)

Esta é a primeira “story coaster” da Disney, combinando uma montanha-russa de lançamento reverso com um sistema de veículos que rotacionam 360 graus. A atração te leva em uma missão intergaláctica com os Guardiões da Galáxia, tudo ao som de uma trilha sonora incrível e aleatória dos anos 70 e 80. É uma experiência única e surpreendente.

Decole em uma perseguição intergaláctica pelo espaço e o tempo com os Guardians of the Galaxy. Foto: Reprodução / My Disney World

2. TRON Lightcycle / Run (Magic Kingdom)

Que tal sentir a emoção de correr em uma moto de luz? Nesta montanha-russa futurista, você se inclina em seu veículo para uma corrida de alta velocidade contra o “Team Orange”. A atração impressiona com seu lançamento rápido e a sensação de imersão total no mundo de TRON.

‌



TRON Lightcycle é uma montanha-russa futurista Pri Mesiano

3. Jurassic World VelociCoaster (Islands of Adventure)

A mais alta, rápida e intensa montanha-russa da Flórida. Prepare-se para uma perseguição de velociraptores com dois lançamentos, uma queda de 80 graus e um “mosasaurus roll” de 360 graus sobre a lagoa. Uma experiência de adrenalina pura!

Sinta a adrenalina da caça enquanto corre ao lado desses predadores ágeis, girando e voando acima da terra e da água. Foto: Reprodução / Discover Universal Blog

4. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure (Islands of Adventure)

Mais do que uma montanha-russa, esta é uma aventura imersiva pelo mundo de Harry Potter. A atração possui sete lançamentos, um trecho de trilhos que se move na vertical, e uma queda livre vertical inesperada, tudo isso enquanto você encontra criaturas mágicas da Floresta Proibida.

‌



Agora é o momento de se juntar ao Hagrid™ e mergulhar na vida selvagem da Floresta Proibida, para bem longe dos limites do castelo de Hogwarts™, em uma montanha-russa emocionante, que colocará você diante das mais raras criaturas do Mundo Mágico. Foto: Reprodução / Discover Universal Blog

5. Iron Gwazi (Busch Gardens)

A montanha-russa híbrida (madeira e aço) mais alta e rápida da América do Norte, com quedas verticais e inversões eletrizantes. Essa é uma das mais radicais e é muito incrível.

6. Pipeline: The Surf Coaster (SeaWorld Orlando)

A primeira montanha-russa de “surfe” do mundo. Você vai de pé em uma prancha, simulando as manobras e a velocidade de um surfista pegando uma onda. A atração conta com airtime e movimentos que te fazem sentir a fluidez da água.

‌



Pipeline: adrenalina em pé, como se você estivesse surfando no ar. Foto: Divulgação / Sea World

7. Manta (SeaWorld Orlando)

Aqui, você não apenas anda em uma montanha-russa — você literalmente voa! Logo no início, os assentos se inclinam e você fica na posição de um arraia-manta, deitado de barriga para baixo, sentindo o vento no rosto enquanto sobrevoa curvas e mergulhos a mais de 90 km/h.

A sensação é tão real que, em alguns momentos, parece que você vai tocar a água. É uma mistura perfeita de adrenalina e imersão, com aquele frio na barriga que todo caçador de emoções ama.

Não importa qual parque você visite, a emoção está garantida. Se você busca a descarga de adrenalina máxima na sua viagem a Orlando, incluir essas sete montanhas-russas no seu roteiro é essencial. Prepare o coração, respire fundo e divirta-se desafiando a gravidade nas atrações mais iradas da Flórida!

