Tudo sobre o Sea World 2025: guia completo para sua jornada no parque Um parque cheio de emoção, adrenalina, shows e encontros com a vida marinha Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 )

SeaWorld: um mergulho na aventura entre animais marinhos e pura adrenalina. Foto: SeaWorld / Divulgação

SeaWorld. Que lugar mágico! Se você estiver planejando sua viagem para Orlando, com certeza ele não pode ficar de fora do roteiro. O lugar é uma mistura de parque de diversões com aquário gigante. Uma mescla de experiências radicais e leves. Tudo isso com foco na vida marinha.

Sempre que vou é uma experiência incrível e diferente. E aqui nesta página eu vou te contar tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo o passeio.

De cara, posso te falar que, na minha opinião, hoje é um dos melhores parques. Eu, que amo adrenalina, pirei com as novas montanhas-russas que você vai em pé - sim, você leu certo, em pé, deitado com a barriga para baixo (parece mentira, mas é verdade) ou mesmo as convencionais (se é que posso chamar assim).

Mas tem atrações para toda a família. Aliás, as crianças ficam encantadas com tudo que vivem por lá. E eu vou mostrar as opções para todas as famílias e gostos. Entre as principais atrações estão as apresentações com animais, entre eles os famosos shows com a orca, a “baleia assassina”.

‌



A água vai estar sempre presente em todos os cantos por lá. Então, esteja preparado para se molhar um pouco ao longo do passeio. Se possível, leve uma roupa seca para se trocar depois. É uma boa dica! Independente disso, a diversão é garantida.

Os brinquedos do Sea World unem velocidade, altura e emoção em cada curva. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Principais atrações – radicais e para crianças

O SeaWorld agrada desde os pequenos até os mais viciados em adrenalina. Lá, você vai ver baleias, golfinhos, leões-marinhos, tubarões, pinguins, tartarugas, peixes e diversos outros animais aquáticos.

‌



Aqui, destaco o que você vai encontrar por lá para os diferentes públicos:

Brinquedos radicais (para corajosos!):

Pipeline – The Surf Coaster: novidade do parque, a atração traz uma experiência inédita. Durante todo o percurso do brinquedo, você vai em pé! Ele imita a sensação de surfar, já que este é o tema da atração. São 33 metros de altura.

Pipeline: adrenalina em pé, como se você estivesse surfando no ar. Foto: Divulgação / Sea World

Mako: trata-se só da montanha-russa mais alta, rápida e longa de Orlando. Ela leva o nome de uma das espécies de tubarão mais rápidas do oceano. Atração imperdível para você que busca uma experiência extremamente radical.

Mako é inspirada nos movimentos ágeis do tubarão que leva seu nome. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Manta: o brinquedo simula o voo de uma raia marinha. Nela, você vai deitado de barriga para baixo! Ela dá um pouquinho de medo no começo, mas logo você aproveita a descida de barriga com uma visão panorâmica do parque.

Voe como uma arraia: emoção de ponta a ponta na Manta. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Kraken: esse é o brinquedo mais clássico e antigo do parque. A administração fez algumas modificações nos últimos anos para modernizá-lo, o que deixou a experiência ainda mais radical. Muito famoso, ele conta com looping e giros intensos no trajeto.

Segura essa adrenalina! A Kraken é uma das montanhas-russas mais clássicas e intensas do SeaWorld Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Ice Breaker: essa também é uma das montanhas-russas mais radicais do parque. Ela acelera, para, volta de ré... O brinquedo tem a queda vertical mais íngreme da Flórida, com um pico de 93 pés de altura com ângulo de 100 graus, e lançamentos reversos. Adrenalina garantida!

Ice Breaker: acelera, volta de ré e desafia até os mais corajosos. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Sky Tower: a torre que possui mais de 120 metros de altura é um ícone do parque desde sua inauguração no verão de 1974. Hoje, a Sky Tower acrescenta uma dose de estilo retrô às aventuras do dia, mas confesso que achei um pouco sem graça. Quando você pensa que a brincadeira vai começar, ela já acabou. rsrsrsrs

Sky Tower: vista panorâmica e uma pausa tranquila no alto do parque. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Brinquedos para crianças e famílias:

Sesame Street Land: área temática com atrações e personagens da Vila Sésamo. É a área infantil do parque, com playground e atrações divertidas com o tema da Vila Sésamo. Você e sua família poderão caminhar pela Vila, conectando-se a toda a diversão, risadas e aprendizado dessa rua mundialmente famosa.

Risos e aprendizados vivem na Vila Sésamo, e agora a Vila Sésamo vive no SeaWorld Orlando! Foto: Sea World / Divulgação

Journey to Atlantis: montanha-russa aquática com emoção leve. As crianças fãs de brinquedos aquáticos vão se divertir muito quando esse paraíso mítico revelar seu lado mais sombrio.

Este emocionante passeio aquático com montanha-russa oferece muitas surpresas. Foto: Sea World / Divulgação

Wild Arctic: simulador que leva o visitante ao Ártico

simulador que leva o visitante ao Ártico Sky Tower: torre panorâmica para ver o parque do alto

torre panorâmica para ver o parque do alto Expedition Odyssey: é a primeira experiência totalmente imersiva no Ártico do mundo. Os hóspedes passarão de um passeio emocionante que os transporta virtualmente pelas paisagens mais espetaculares do Ártico para um encontro real com alguns dos animais mais fascinantes do Ártico.

é a primeira experiência totalmente imersiva no Ártico do mundo. Os hóspedes passarão de um passeio emocionante que os transporta virtualmente pelas paisagens mais espetaculares do Ártico para um encontro real com alguns dos animais mais fascinantes do Ártico. Infinity Falls: Sinta a emoção das corredeiras emocionantes ao mergulhar em águas turbulentas nesta aventura de rafting.

Sinta a emoção das corredeiras emocionantes ao mergulhar em águas turbulentas nesta aventura de rafting. Abby’s Flower Tower: basta um toque de magia da varinha de Abby Cadabby para você voar para o alto, para o alto, em vasos de flores coloridas a bordo da Torre de Flores de Abby!

basta um toque de magia da varinha de Abby Cadabby para você voar para o alto, para o alto, em vasos de flores coloridas a bordo da Torre de Flores de Abby! Cookie Drop: deixe-se levar por uma nuvem de migalhas de biscoito enquanto pula para cima e para baixo no Cookie Drop do Cookie Monster!

deixe-se levar por uma nuvem de migalhas de biscoito enquanto pula para cima e para baixo no Cookie Drop do Cookie Monster! Elmo’s Choo Choo Train: todos a bordo para todos no Trem Choo Choo do Elmo, um passeio de trem interativo com sinos e buzinas que você não vai querer perder!

todos a bordo para todos no Trem Choo Choo do Elmo, um passeio de trem interativo com sinos e buzinas que você não vai querer perder! Rosita’s Harmony Hills: Crie belos sons musicais enquanto toca nas encostas verdes e onduladas de Rosita’s Harmony Hills.

Crie belos sons musicais enquanto toca nas encostas verdes e onduladas de Rosita’s Harmony Hills. Rubber Duckie Water Works: Você será quem terá a maior diversão ao se juntar a Ernie e Rubber Duckie no Rubber Duckie Water Works!

Você será quem terá a maior diversão ao se juntar a Ernie e Rubber Duckie no Rubber Duckie Water Works! Slimey’s Slider: Entre no Slimey’s Slider para um passeio emocionante e giratório pela preciosa coleção de composto de Oscar, o Resmungão!

Entre no Slimey’s Slider para um passeio emocionante e giratório pela preciosa coleção de composto de Oscar, o Resmungão! Sunny Day Carousel: O Sunny Day Carousel é um brinquedo bonito, colorido e clássico, perfeito para todos que gostam de dar uma boa volta.

O Sunny Day Carousel é um brinquedo bonito, colorido e clássico, perfeito para todos que gostam de dar uma boa volta. Super Grover’s Box Car Derby: O super-herói peludo da Vila Sésamo quer que você fique atrás do volante para uma ótima corrida no Super Grover’s Box Car Derby.

O super-herói peludo da Vila Sésamo quer que você fique atrás do volante para uma ótima corrida no Super Grover’s Box Car Derby. Flamingo Paddle Boats: Suba a bordo de um dos nossos barcos a remo para um passeio tranquilo pelo grande lago central do SeaWorld Orlando.

As maravilhas do oceano e a emoção dos parques em um só lugar. Seja bem-vindo ao SeaWorld! Foto: Sea World / Divulgação

🕘 Horário de funcionamento do Sea World

O Sea World costuma estar aberto todos os dias. Há dias em que o parque abre às 9h ou 10h fechando às 18h ou 21h. Os horários também costumam variar conforme a época do ano e eventos especiais.

‌



📲 Dica: consulte o app oficial ou site do SeaWorld antes da visita para confirmar o horário do dia. Basta clicar aqui.

🌤 Melhor época para visitar

Aqui no blog eu já dei algumas dicas sobre qual a melhor época do ano para viajar para Orlando. Inclusive, você pode conferir um calendário para saber quando os parques vão estar mais vazios. Vale muito a pena conferir.

Mas, para facilitar, vou deixar aqui umas sugestões. Evite os meses de verão (junho a agosto), quando o calor é intenso e os parques ficam mais cheios por causa das férias escolares.

💡 Os melhores meses são: março, abril, setembro e novembro, quando o clima é mais ameno e as filas são menores.

💵 Quanto custa

O ingresso varia entre US$ 43,33 e US$ 174.99 por pessoa, dependendo do dia, época do ano e tipo de ticket.

Assim como nos outros parques, o combo sempre vai valer muito a pena. Só para você ter uma ideia, o ticket de 1 dia custa U$99, já para dois parques (Busch Gardens, Aquática ou Adventure Island) cada ingresso sai por U$ 67,50 cada, uma economia de U$ 60. E se você comprar três parques, combinando com os parques da rede que preferir, o valor de cada ingresso cai para U$ 43,33 (uma economia de U$ 174/pessoa). Nesse caso, inclusive, o plano de refeição com comida e bebida liberada a cada 1h30 sai por U$ 25. Uma pechincha já que esse é o valor que você vai gastar com um sanduíche por lá.

*Valores de junho de 2025

Você pode conferir os valores atualizados no site do Sea World clicando aqui. Eles costumam lançar promoções durante o ano, mas eu tenho uma dica mais interessante.

🎟️ Como comprar ingresso mais barato

Recomendo que você pesquise bastante e compre em agências brasileiras por vários motivos. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você deixa de pagar o IOF de 3,5%, mais os impostos que são cobrados à parte nos EUA. Outra vantagem, é que a maioria das agências do Brasil parcelam em até 10 vezes sem juros ou dão um super desconto no pix. Nos sites oficiais dos parques não é possível parcelar.

Outra grande vantagem é que muitas agências oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado a reservas de parques e até assessoria para montar seu roteiro ideal. Fora isso, se surgir qualquer imprevisto, é muito mais fácil resolver tudo com uma equipe brasileira do que com centrais de atendimento estrangeiras. Ou seja: mais praticidade, economia e segurança para sua viagem!

Eu comprei os meus ingressos com a Magic Travel e posso dizer que a experiência foi superpositiva. Além do atendimento em português (o que já facilita muito!), eles foram extremamente atenciosos, me ajudaram a entender direitinho o funcionamento das reservas de parques e ainda tiraram várias dúvidas sobre os planos de alimentação e os melhores dias para cada visita. O processo de compra foi rápido, seguro e tranquilo. Caso queira falar diretamente com o atendimento deles, clique aqui.

🗺️ Mapa do Sea World

Você pode baixar o mapa do parque no site oficial ou pelo app do SeaWorld. Vou deixar o link aqui para você ter acesso com mais facilidade. Lá, você consegue navegar pelo parque de forma online e buscar o caminho para chegar à atração que deseja.

📱 O app do parque ajuda ainda a localizar banheiros, atrações, restaurantes e até mostra o tempo de fila em tempo real. Baixe aqui se você tiver um aparelho da Apple ou baixe aqui se seu celular for Android.

O mapa na mão, o SeaWorld aos nossos pés! 🐠🐋 Prontos para mergulhar nas atrações e nos shows mais espetaculares. Qual seu ponto de partida favorito? Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

📆 Agendamento de atrações

Diferente da Disney, o SeaWorld não exige agendamento antecipado para brinquedos. Mas shows como o da orca (Orca Encounter) e o das lontras e leões-marinhos têm horários fixos.

Durante o mês de maio, por exemplo, as apresentações do Orca Encounter aconteciam às 12h e às 18h. Para não perder essas atrações, que são um espetáculo à parte, consulte a programação assim que chegar ao parque, no app ou no site clicando aqui.

🍔 Alimentação

O parque oferece diversas opções de restaurantes, desde fast food até pratos mais elaborados com frutos do mar e comida italiana. Eles oferecem também cachorro quente, hambúrgueres, pizza, cafés, bebidas diversas e sorveterias. Os preços variam de restaurante para restaurante, mas um lanche como sanduíche, batata frita e refrigerante sai em torno de U$25 + taxas.

Se você come bastante ou vai passar o dia todo, vale considerar o All Day Dining, que dá direito a refeições ilimitadas ao longo do dia por um valor fixo. Atualmente, o valor cobrado é de US$ 39.99.

*Valores cobrados em maio de 2025

Para saber tudo sobre os planos de alimentação dos parques e conferir se vale a pena, de acordo com o seu perfil de viajante, clique aqui.

💡 Dica: Se você está economizando, acho importante levar petiscos, snacks e barras de cereais na mochila. Ter algo para fazer uma boquinha no passeio te ajuda a ficar alimentado e ainda economizar alguns dólares.

Com o All Day Dining, você come o dia inteiro sem pesar no bolso. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

🥤 Copo refil

O copo refil sai por US$ 13,99, 2 por US$ 11,99 cada, e 3 por US$ 9,99 cada + taxas. As recargas são ilimitadas e gratuitas durante o dia! Você pode usá-lo novamente em qualquer um dos parques da rede (SeaWorld, Bush Gardens e Aquática). O valor da recarga é de US$ 5,99 + taxas para ter direito a refis ilimitados durante o dia, ou então US$ 0,99 + taxas por cada refil. O refrigerante avulso no parque custa por volta de U$6.

Para saber tudo sobre o copo perfil de todos os principais parques de Orlando, clique aqui.

Para se hidratar, uma garrafinha de água nos parques da Disney custa cerca de US$ 6 (sim, quase R$ 35 na cotação atual!). Muito caro, não é? Mas nos parques é possível beber água de graça, sem custo. E eu te explico em outro artigo. Confira a dica clicando aqui.

Água gratuita nos parques de Orlando Priscila Mesiano

🔐 Locker

Algumas atrações mais radicais exigem que você deixe todos os pertences em lockers. Eles são pagos por tempo de uso (em média o custo é de US$ 2 a US$ 5) e ficam localizados próximos às atrações. Há também lockers maiores disponíveis perto da entrada do parque.

🚠 Como chegar ao Sea World?

Chegar ao SeaWorld é simples e acessível para quem está hospedado em Orlando. O parque está localizado na International Drive, uma das avenidas mais conhecidas da cidade, com fácil acesso a partir dos principais hotéis e áreas turísticas.

Se você estiver com carro alugado, o trajeto é tranquilo e bem sinalizado — basta colocar “SeaWorld Orlando” no GPS. Há amplo estacionamento no local, com vagas organizadas e seguras.

Outra opção prática é usar Uber, Lyft ou táxi. É uma alternativa eficiente e confortável, especialmente se estiver hospedado próximo da região da I-Drive ou Lake Buena Vista. A corrida costuma ser rápida e o desembarque ocorre próximo à entrada do parque, facilitando o acesso. O problema é se você for embora próximo ao horário do fechamento do parque, pois a espera pode ser grande.

Alguns hotéis oferecem transporte gratuito ou com custo reduzido para os parques, incluindo o SeaWorld. Vale a pena perguntar na recepção ou ao fazer sua reserva. Eu, por exemplo, na última vez que fui fiquei hospeda no Meliã Orlando Celebration, que oferece traslado para o Sea World, Disney e Universal.

🅿️ Estacionamento – valor e como não se perder

O estacionamento custa cerca de US$ 37 por dia (padrão). Ao estacionar, anote a cor e o número da sua fileira — o parque é grande e, no fim do dia, pode ser difícil lembrar onde parou o carro.

Considere também tirar uma foto do local onde você deixou o carro. Assim, quando o passeio terminar, você o encontrará com mais facilidade. Cada segundo nos parques é precioso. Vai por mim!

Para acessar os valores de cada parque, acesse aqui.

⏳ Como evitar fila

Quem me acompanha sabe que eu também já escrevi um artigo aqui no blog dando 7 dicas secretas para pegar menos filas nos parques de Orlando. Então, aqui vão algumas para quem não quer pegar fila no Sea World e ganhar preciosos minutos.

Chegar cedo é essencial .

. Comece pelas montanhas-russas do fundo do parque (Pipeline, Ice Breaker). Foi assim que fizemos na última visita.

Faça o caminho contrário ao da maioria . As pessoas costumam seguir o fluxo. Seja esperto e faça o contrário.

. As pessoas costumam seguir o fluxo. Seja esperto e faça o contrário. Vá em dias de semana e evite altas temporadas, como período de férias.

Siga as dicas para aproveitar o máximo que o Sea World tem para oferecer Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

⚡ Fura-fila no SeaWorld

O SeaWorld oferece o Quick Queue, uma espécie de “fura-fila” pago. Com ele, você pode evitar filas nas atrações mais populares. Há versões diferentes (ilimitado, uma vez por brinquedo ou assento reservado. etc.) e os valores também são dinâmicos, ou seja, aumentam conforme a lotação do parque.

O Quick Queue ilimitado, por exemplo, é cobrado no valor de US$ 39.90, mas em julho pode chegar a U$159,99 . No site do Sea World você confere os preços atualizados. Basta clicar aqui.

🚧 Atrações que serão desativadas

O SeaWorld vem passando por atualizações, mas não há anúncios recentes sobre desativações em 2025. A tendência é que eles substituam gradualmente atrações antigas por novas experiências mais modernas e tecnológicas.

Podemos citar o Expedition Odyssey, que foi inaugurada na primavera de 2025. Esta é uma nova experiência de teatro voador imersiva, que substitui o antigo simulador Wild Arctic. Isso significa que, a atração Wild Arctic foi “desativada” no formato de simulador para dar lugar a esta nova experiência.

Em relação à polêmica envolvendo o uso de animais nos seus espetáculos, o SeaWorld assumiu publicamente o compromisso de não trazer para os parques novas baleias, e de continuar cuidando dos animais que eles já tem até o fim de suas vidas, já que não estão aptos para voltar à natureza.

✨ Dica da Pri

O SeaWorld me surpreendeu — é um parque que combina aventura com emoção, natureza com adrenalina. Pra mim, é parada obrigatória em Orlando! E se você ainda tem dúvida sobre ir ou não, já te adianto: vai por mim. Vale cada minuto Por Aí. 🐳💙

