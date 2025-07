Quanto custa viajar para Orlando em 2025? Saiba quanto você precisa ter no seu orçamento De casa ao universo da magia: desvendando os custos da sua aventura em Orlando Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 04/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 04h16 ) twitter

Muito mais que um ícone encantado: o Castelo da Princesa é símbolo de sonhos, magia e memórias que atravessam gerações. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Orlando, a capital mundial dos parques temáticos, continua sendo um dos destinos mais desejados por famílias, casais e grupos de amigos. Com a promessa de magia, aventura e diversão inesquecíveis, muitos se perguntam: Quanto custa viajar para Orlando em 2025?

Planejar uma viagem para Orlando exige considerar diversos fatores, que podem variar significativamente o custo final. Desde o período do ano, o local da hospedagem, a escolha dos parques, cada decisão impacta o orçamento. E com o dólar na porta dos R$ 6,00, não adianta chorar.

Este guia detalhado ajudará você a estimar seus gastos para uma viagem mágica em 2025.

Passagens aéreas

As passagens aéreas são, muitas vezes, o primeiro investimento que impacta no orçamento de quem vai para Orlando. Em 2025, os preços continuarão a ser influenciados pela demanda, época do ano e antecedência da compra.

Quando ir?

Alta Temporada (férias escolares, feriados): período em que os preços estão mais elevados. Janeiro, julho e dezembro tendem a ser os meses mais caros.

período em que os preços estão mais elevados. Janeiro, julho e dezembro tendem a ser os meses mais caros. Média Temporada (março, abril, junho, outubro, novembro): Os preços das passagens costumam ser mais intermediários. Estão na média. Ou seja, você pagará um preço mais justo.

Os preços das passagens costumam ser mais intermediários. Estão na média. Ou seja, você pagará um preço mais justo. Baixa Temporada (fevereiro, maio e setembro): Geralmente são os meses com as melhores ofertas. Os parques, inclusive, nesta época, estão mais vazios.

Estimativa de preços para ida e volta

Econômica (promocional/antecipada): R$ 1.600 - R$ 2.800

R$ 1.600 - R$ 2.800 Econômica (média): R$ 3.000 - R$ 6.500

R$ 3.000 - R$ 6.500 Econômica (alta temporada/última hora): Acima de R$ 6.500

Dicas da Pri

Compre com antecedência: tente comprar suas passagens entre 2 e 6 meses antes da sua viagem.

tente comprar suas passagens entre 2 e 6 meses antes da sua viagem. Seja flexível com as datas: importante saber que, para viajar para Orlando, você precisa ter disponibilidade para ir em dias de semana ou em meses de baixa temporada para conseguir preços mais vantajosos e parques mais vazios.

importante saber que, para viajar para Orlando, você precisa ter disponibilidade para ir em dias de semana ou em meses de baixa temporada para conseguir preços mais vantajosos e parques mais vazios. Considere voos com escalas: voos com paradas costumam ser mais baratos do que voos diretos. Para economizar um pouco mais, segure a ansiedade e aproveite a viagem. Eu sei que é cansativo fazer várias paradas, mas para economizar alguns bons dólares, pode valer a pena.

voos com paradas costumam ser mais baratos do que voos diretos. Para economizar um pouco mais, segure a ansiedade e aproveite a viagem. Eu sei que é cansativo fazer várias paradas, mas para economizar alguns bons dólares, pode valer a pena. Monitore os preços e utilize alertas de passagens: uma dica que eu sempre dou é colocar alertas em plataformas como Skyscanner e Google Flights (em amo esta). Você pode colocar datas flexíveis ou um período específico. As ferramentas te avisam por e-mail quando os preços alteram de valor.

Veja aqui 7 dicas secretas para comprar passagens mais baratas.

Hospedagem: onde ficar em Orlando?

Na minha última visita a Orlando, eu fiquei no Meliã Orlando Celebration, que fica localizado em Celebration, a charmosa cidade planejada pela Disney.

O Meliã Orlando Celebration fica a poucos minutos dos principais parques temáticos da cidade. Apenas 6 milhas da Disney, 7 milhas do SeaWorld e 11 milhas da Universal Studios (incluindo o novo Epic Universe!).

A gama de opções de hospedagem em Orlando é vasta, indo de resorts luxuosos a casas de aluguel e hotéis econômicos.

Hotéis Econômicos (fora dos complexos): Oferecem bom custo-benefício. Muitos incluem café da manhã e traslado para os parques. Média de preço: R$ 300 - R$ 600 por noite

Oferecem bom custo-benefício. Muitos incluem café da manhã e traslado para os parques. R$ 300 - R$ 600 por noite Hotéis dentro dos complexos (Disney, Universal): Oferecem benefícios como entrada antecipada nos parques, transporte facilitado e imersão.

Oferecem benefícios como entrada antecipada nos parques, transporte facilitado e imersão. Hotéis “Value” (Disney’s All-Star Resorts, Universal’s Endless Summer Resort): R$ 700 - R$ 1.500 por noite.

R$ 700 - R$ 1.500 por noite.

Hotéis “Moderate” (Disney’s Caribbean Beach Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort): R$ 1.500 - RR$ 2.500 por noite.

R$ 1.500 - RR$ 2.500 por noite.

Hotéis “Deluxe” (Disney’s Polynesian Village Resort, Universal’s Hard Rock Hotel): A partir de R$ 2.500 por noite.

A partir de R$ 2.500 por noite. Casas de Aluguel (Airbnb, Vrbo): são ótimas opções para quem vai em grandes grupos, como amigos e familiares. As unidades contam com mais espaço, cozinha e, claro, privacidade. Média de preços (3-4 quartos): R$ 800 - R$ 2.500 por noite. O bom desta opção é que o custo por pessoa pode diminuir consideravelmente.

Aqui você vai encontrar 7 estratégias para economizar, e muito, com hospedagens.

Dicas da Pri

Considere a localização em relação aos parques que você mais visitará e os benefícios oferecidos pelo hotel.

Se você visita Orlando pelos parques temáticos, o importante é estar próximo deles para não ter tantos custos com deslocamento, seja Uber ou carro alugado. Apesar de o transporte público funcionar bem, essa não é uma boa opção tendo em vista que você gasta o precioso tempo que você vai precisar dentro dos parques.

Aqui, você vai saber tudo sobre as hospedagens em Orlando.

Ingressos para os parques: a magia tem seu preço

Os ingressos para os parques fazem parte, sem dúvidas, dessa fatia do orçamento que você vai precisar separar. Os preços variam de acordo com o número de dias e a modalidade.

Principais Parques (Disney World e Universal Orlando

Walt Disney World (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom):

Um dia, um parque: A partir de U$109 - U$189 (preços dinâmicos, variam por dia)



4 dias, 1 parque por dia: Em torno de U$400 - U$600 (quanto mais dias, menor o custo diário)



Add-ons como Park Hopper (visitar mais de um parque por dia) aumentam o valor.

Universal Orlando Resort (Universal Studios Florida, Islands of Adventure):

Um dia, 2 parques (Park-to-Park): A partir de U$174 - U$220



2 dias, 2 parques Park-to-Park: Em torno de U$250 - U$350

Outros Parques (SeaWorld, Busch Gardens, Legoland, Parques Aquáticos):

Ingressos individuais ou combinados variam de U$80 a U$150 por parque.

Dicas da Pri

Compre os ingressos com antecedência em sites oficiais ou revendedores autorizados.

em sites oficiais ou revendedores autorizados. Considere pacotes que combinam ingressos de vários parques.

Quanto mais dias você visitar, mais barato será o custo por dia do ingresso.

Considere também comprar em agências de viagens brasileiras de confiança. Na minha última viagem, eu comprei pela Magic Travel. Além dos ingressos, ainda ganhei mimos da equipe. Para além disso, você consegue parcelar os valores em até 10x e economizar com IOF e os impostos cobrados nos Estados Unidos. Então, vale super a pena.

Alimentação: desfrutando da gastronomia de Orlando

Comer em Orlando pode ser tão caro ou tão econômico quanto você desejar.

Opções econômicas: Fast-food, lanches nos parques, supermercados para preparar refeições no hotel/casa.

Fast-food, lanches nos parques, supermercados para preparar refeições no hotel/casa. Café da manhã: U$10 - U$20 por pessoa



Almoço/Jantar (fast-food/lanchonete): U$15 - U$30 por pessoa

Restaurantes casuais/Temáticos: Refeições completas em restaurantes como Olive Garden, Cheesecake Factory, ou dentro dos parques.

Refeições completas em restaurantes como Olive Garden, Cheesecake Factory, ou dentro dos parques. Média: U$30 - U$60 por pessoa por refeição

Restaurantes de luxo/Jantares com personagens (Disney):

Média: U$60 - U$150+ por pessoa por refeição

Estimativa diária por pessoa:

Econômico: U$50 - U$70

U$50 - U$70 Médio: U$80 - U$120

U$80 - U$120 Luxo: Acima de U$120

Dicas:

Para economizar, leve lanches, sanduíches naturais, snacks, barras de cereal e bebidas não alcoólicas para os parques. Assim, quando você sentir fome, dá para fazer uma boquinha entre um brinquedo e outro.

Aproveite o copo refil da Disney. É um copo térmico reutilizável que pode ser recarregado com bebidas ao longo do dia — ou da estadia, dependendo do parque. Você paga um valor fixo e pode reabastecê-lo quantas vezes quiser em máquinas automáticas espalhadas pelo parque ou resort.

Considere planos de refeição da Disney (se estiver hospedado em hotéis do complexo e se eles retornarem em 2025, o que é provável).

Supermercados costumam vender comidas prontas para aquecer.

Cozinhe se estiver em casa alugada.

Veja também 7 dicas para economizar nos parques de Orlando.

Transporte: quanto custa se locomover?

O transporte em Orlando é essencial, especialmente se você não estiver hospedado em um hotel com shuttle para os parques.

Aluguel de Carro: Altamente recomendado para liberdade e flexibilidade.

Altamente recomendado para liberdade e flexibilidade. Carro econômico: A partir de $30 - $60 por dia (excluindo gasolina e pedágios)

A partir de $30 - $60 por dia (excluindo gasolina e pedágios)

Gasolina: Varia, mas um tanque pode custar $40 - $70.

Varia, mas um tanque pode custar $40 - $70.

Pedágios: Em torno de $10 - $20 por dia, dependendo das rotas.

Em torno de $10 - $20 por dia, dependendo das rotas.

Estacionamento nos parques: $25 - $30 por dia (Disney e Universal). Hotéis geralmente cobram estacionamento.

$25 - $30 por dia (Disney e Universal). Hotéis geralmente cobram estacionamento. Serviços de aplicativo (Uber/Lyft): Conveniente para pequenas distâncias ou para quem não quer dirigir.

Conveniente para pequenas distâncias ou para quem não quer dirigir. Média: $15 - $40 por trecho, dependendo da distância, horário e categoria da corrida.

$15 - $40 por trecho, dependendo da distância, horário e categoria da corrida. Táxis: Costumam ser mais caros do que os aplicativos de transporte. Evite!

Costumam ser mais caros do que os aplicativos de transporte. Evite! Shuttles de Hotéis: Muitos hotéis fora dos complexos oferecem transporte gratuito para os parques. Verifique os horários e considere usá-los para economizar em alguns trechos.

Dica: Para famílias ou grupos, o aluguel de carro costuma ser muito mais vantajoso. Na última vez, eu fui com meus três filhos. Eu aluguei uma Highlander, da Toyota, pela AZ Car Rental para viajar para Orlando com os meus filhos. Peguei o carro em Miami e fui para Orlando e do nada descobri que meu carro dirigia sozinho. Foi muito louco! Inclusive, eu conto essa história aqui no blog. Clique aqui e confira.

Compras e extras: o que mais considerar?

Além dos custos básicos de passagens, hospedagem e parques, é crucial reservar um orçamento para as compras e despesas extras que surgem em qualquer viagem a Orlando.

Mimos: As compras de lembrancinhas, roupas e eletrônicos podem variar bastante de pessoa para pessoa, e é muito fácil se empolgar com a variedade de lojas e produtos disponíveis. Por isso, sugiro reservar entre U$100 a U$300 por pessoa para esses gastos menores, mas que fazem a diferença na experiência.

Gorjetas: Outro ponto importante é a cultura de gorjetas nos Estados Unidos, que é bem forte e esperada. Em restaurantes, a porcentagem de gorjeta geralmente varia entre 15% e 20% do valor total da conta. Além disso, é de bom tom dar gorjeta para motoristas de shuttle, camareiras e outros prestadores de serviço que contribuem para sua comodidade durante a viagem.

Seguro viagem: E, falando em segurança e tranquilidade, o seguro viagem é absolutamente essencial e não deve ser negligenciado, com um custo médio de R$200 a R$500 por pessoa para viagens de 7 a 10 dias.

Taxas de hotéis: Por fim, não se esqueça de considerar as taxas de resort que alguns hotéis cobram diariamente, verificando essa informação no momento da reserva para evitar surpresas.

Internet: Pense também no Wi-Fi e roaming. É importante checar seu plano de celular ou considerar a compra de um chip local para se manter conectado. E, como em qualquer viagem, é sempre prudente ter uma reserva de dinheiro para emergências, garantindo que você esteja preparado para qualquer imprevisto.

Resumo da Pri:

Viaje em período de baixa temporada: com isso você evita parques cheios, filas enormes e ainda garante preços de ingressos mais baixos.

com isso você evita parques cheios, filas enormes e ainda garante preços de ingressos mais baixos. Pesquise muito: Compare preços de voos, hotéis e ingressos. Crie alertas e acompanhe a oscilação dos preços para garantir um valor abaixo da média.

Compare preços de voos, hotéis e ingressos. Crie alertas e acompanhe a oscilação dos preços para garantir um valor abaixo da média. Compre ingressos com antecedência: Considere comprar em agências brasileiras para poder parcelar sem juros e ainda fugir das taxas de IOF e dos impostos cobrados a parte nos Estados Unidos.

Considere comprar em agências brasileiras para poder parcelar sem juros e ainda fugir das taxas de IOF e dos impostos cobrados a parte nos Estados Unidos. Cozinhe algumas refeições: Ao se hospedar em um local com cozinha, considere cozinhar refeições rápidas, o que pode gerar uma economia significativa no final das contas.

Ao se hospedar em um local com cozinha, considere cozinhar refeições rápidas, o que pode gerar uma economia significativa no final das contas. Leve lanches e água para os parques: Considere carregar uma mochila leve ou uma ecobag de fácil transporte para levar snacks, barras de cereal e sanduíches para se alimentar entre as atrações.

Considere carregar uma mochila leve ou uma ecobag de fácil transporte para levar snacks, barras de cereal e sanduíches para se alimentar entre as atrações. Considere o aluguel de carro: Para grupos, é mais barato que gastar com Uber/Lyft para onde for.

Para grupos, é mais barato que gastar com Uber/Lyft para onde for. Aproveite as promoções: Fique de olho em pacotes e ofertas especiais.

Viajar para Orlando em 2025 será uma experiência inesquecível, e com um bom planejamento financeiro, a magia se torna ainda mais real. Comece a planejar seu orçamento hoje mesmo e prepare-se para a aventura!

E para viajar mais e melhor, já me segue no insta @primesianoporai, combinado? Te vejo por lá.

