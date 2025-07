Tudo sobre o Blizzard Beach: guia completo para um inverno tropical No Blizzard Beach, a aventura congelante se encontra com a diversão ensolarada, transformando um resort de esqui em um paraíso aquático inesquecível para todas as idades Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

O letreiro vibrante de "Disney's Blizzard Beach Water Park" convida os visitantes a um dia de diversão aquática. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Imagine um resort de esqui que, do nada, derreteu e se transformou em um parque aquático refrescante e cheio de aventura. Essa é a proposta única do Disney’s Blizzard Beach, um dos dois parques aquáticos do Walt Disney World Resort em Orlando.

Com toboáguas emocionantes, rios relaxantes e áreas para os pequenos, ele é o lugar perfeito para fugir do calor da Flórida ou apenas se divertir muito. Para te ajudar a planejar sua visita a este paraíso aquático temático, preparei um guia completo com tudo o que você precisa saber.

Principais atrações

O Blizzard Beach é famoso por ter o Mount Gushmore, uma montanha “nevada” de onde partem a maioria das atrações.

Mais radicais

Summit Plummet: O ponto alto (literalmente!) do parque. Um dos toboáguas de queda livre mais altos e rápidos do mundo, caindo de uma torre de esqui de 36,6 metros de altura. Pura adrenalina!

O ponto alto (literalmente!) do parque. Um dos toboáguas de queda livre mais altos e rápidos do mundo, caindo de uma torre de esqui de 36,6 metros de altura. Pura adrenalina! Slush Gusher: Uma pista de esqui radical que se transformou em um toboágua de alta velocidade, com pequenas quedas que te dão uma sensação de “airtime”.

Uma pista de esqui radical que se transformou em um toboágua de alta velocidade, com pequenas quedas que te dão uma sensação de “airtime”. Teamboat Springs: Uma das maiores corredeiras familiares do mundo, onde você desce em uma boia gigante que comporta várias pessoas, com muitas curvas e diversão em grupo.

Uma das maiores corredeiras familiares do mundo, onde você desce em uma boia gigante que comporta várias pessoas, com muitas curvas e diversão em grupo. Downhill Double Dipper: Duas pistas lado a lado para quem quer apostar corrida em alta velocidade.

Duas pistas lado a lado para quem quer apostar corrida em alta velocidade. Runoff Rapids: Três toboáguas que serpenteiam pela montanha, com diferentes níveis de emoção e curvas fechadas.

Pessoas relaxam em boias enquanto flutuam tranquilamente, cercado pelo paisagismo do exuberante Disney's Blizzard Beach Water Park. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Diversão em família e para os pequenos:

Cross Country Creek: Um relaxante rio lento que circunda todo o parque, perfeito para flutuar em uma boia e desfrutar da paisagem. Possui diversas entradas e saídas.

Um relaxante rio lento que circunda todo o parque, perfeito para flutuar em uma boia e desfrutar da paisagem. Possui diversas entradas e saídas. Melt-Away Bay: Uma enorme piscina de ondas que simula o derretimento de uma geleira, com ondas suaves e refrescantes.

Uma enorme piscina de ondas que simula o derretimento de uma geleira, com ondas suaves e refrescantes. Ski Patrol Training Camp: Uma área para crianças maiores, com toboáguas menores, tirolesa e obstáculos aquáticos.

Uma área para crianças maiores, com toboáguas menores, tirolesa e obstáculos aquáticos. Tike’s Peak: Projetada para os visitantes mais jovens (crianças pequenas), essa área oferece escorregadores em miniatura e áreas de brincadeira seguras.

Projetada para os visitantes mais jovens (crianças pequenas), essa área oferece escorregadores em miniatura e áreas de brincadeira seguras. Toboggan Racers: Uma atração onde você deita em um tapete e escorrega de cabeça para baixo em uma corrida em grupo.

A área da piscina de ondas do Blizzard Beach cheia de visitantes, alguns relaxando em cadeiras de praia e outros entrando na água, com toboáguas. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Horário de Funcionamento

O Disney’s Blizzard Beach, como a maioria dos parques aquáticos, tem horários de funcionamento que variam bastante com as estações do ano e também fecha temporariamente para manutenção no inverno (geralmente entre novembro e fevereiro, alternando com o Typhoon Lagoon).

Desde 21 de maio de 2025, o Disney’s Blizzard Beach Water Park e o Disney’s Typhoon Lagoon Water Park passaram a abrir também durante todo o verão americano! Normalmente, o parque abre às 10h e fecha às 19h ou às 20h, dependendo do dia da semana.

Dica da Pri: É fundamental verificar o calendário oficial da Disney no site ou no aplicativo My Disney Experience para confirmar os horários e os dias de funcionamento durante o período da sua visita. O App está disponível para usuários de iOS ou para dispositivos Android.

A vibrante piscina de ondas do Blizzard Beach é um refúgio ensolarado para os visitantes Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Melhor época para visitar o Blizzard Beach?

A “melhor época” para visitar um parque aquático na Flórida é um pouco diferente da dos parques temáticos secos, mas a lotação e o clima ainda são fatores importantes.

Meses mais agradáveis (e menos cheios): abril, maio, final de setembro e outubro. Nestes meses, o clima ainda é quente o suficiente para aproveitar a água, mas as multidões são menores do que no pico do verão.

Nestes meses, o clima ainda é quente o suficiente para aproveitar a água, mas as multidões são menores do que no pico do verão. Alta Temporada (e mais lotado/quente): junho, julho e agosto (verão americano). Espere muita gente e um calor intenso, mas todas as atrações estarão abertas e a água será um alívio.

Espere muita gente e um calor intenso, mas todas as atrações estarão abertas e a água será um alívio. Inverno (dezembro a março): Embora as temperaturas possam ser mais amenas, é a época de “baixa temporada” para parques aquáticos, e o Blizzard Beach ou o Typhoon Lagoon costumam estar fechados para manutenção. Quando abertos, podem fechar mais cedo ou em dias mais frios.

Eu fui em fevereiro de 2025 e a temperatura estava ótima e o parque sem grandes filas. Eu amei. Inclusive indico ir para descansar do batidão dos parques. Acaba sendo um dia bem mais tranquilo porque o espaço é bem menor, ou seja, você anda pouco e não tem filas. Foi pura diversão!

Dica da Pri: Se você for no verão, chegue cedo! Os parques aquáticos costumam lotar rapidamente. Eu já dei dicas aqui no blog sobre qual a melhor época do ano para viajar para Orlando. Acho que faz sentido você dar uma olhadinha antes de tomar a decisão de quando ir.

O Blizzard Beach é um destino ideal para famílias e amigos que procuram aventura e diversão aquática num cenário criativo e único. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Quanto custa o ingresso para o Blizzard Beach?

Os ingressos para o Disney’s Blizzard Beach geralmente são vendidos como parte de combos ou adicionais aos ingressos regulares dos parques temáticos, ou como ingressos avulsos.

Ingresso Avulso (1 Day Water Park Ticket): Preços podem variar de aproximadamente US$ 76.03 a US$ 119 (sem impostos) para adultos, dependendo da época.

Preços podem variar de (sem impostos) para adultos, dependendo da época. Park Hopper Plus Option: Um adicional aos ingressos de parques temáticos que permite visitas aos parques aquáticos, campos de golfe e outras atividades. Essa costuma ser a opção mais vantajosa se você planeja visitar os parques secos e aquáticos.

Um adicional aos ingressos de parques temáticos que permite visitas aos parques aquáticos, campos de golfe e outras atividades. Essa costuma ser a opção mais vantajosa se você planeja visitar os parques secos e aquáticos. Annual Pass (Passe Anual): Alguns passes anuais podem incluir acesso aos parques aquáticos.

Dica da Pri: Comprar os ingressos online e com antecedência, diretamente pelo site da Disney ou por revendedores autorizados, é sempre a melhor opção para garantir os melhores preços.

Apesar do tema invernal, o Blizzard Beach proporciona um refúgio refrescante e ensolarado, perfeito para os dias quentes da Flórida. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Como comprar ingresso mais barato?

Recomendo que você pesquise bastante e compre em agências brasileiras por vários motivos. Além de contar com atendimento em português e suporte especializado, você deixa de pagar o IOF de 3,5%, mais os impostos que são cobrados à parte nos EUA.

Outra vantagem, é que a maioria das agências do Brasil parcelam em até 10 vezes sem juros ou dão um super desconto no pix. Nos sites oficiais dos parques não é possível parcelar e ainda tem a carga tributária.

Outra grande vantagem é que muitas agências oferecem combos promocionais, brindes, acesso facilitado a reservas de parques e até assessoria para montar seu roteiro ideal. Fora isso, se surgir qualquer imprevisto, é muito mais fácil resolver tudo com uma equipe brasileira do que com centrais de atendimento estrangeiras. Ou seja: mais praticidade, economia e segurança para sua viagem!

Eu comprei os meus ingressos com a Magic Travel e posso dizer que a experiência foi superpositiva. Além do atendimento em português (o que já facilita muito!), eles foram extremamente atenciosos, me ajudaram a entender direitinho o funcionamento das reservas de parques e ainda tiraram várias dúvidas sobre os planos de alimentação e os melhores dias para cada visita. O processo de compra foi rápido, seguro e tranquilo. Caso queira falar diretamente com o atendimento deles, clique aqui.

O mapa do Blizzard Beach é um guia essencial que revela a distribuição das atrações "nevadas", rios e piscinas, ajudando os visitantes a navegar por este parque aquático único. Foto: My Disney Experience / Reprodução

Mapa do Blizzard Beach

O mapa do Blizzard Beach é essencial para você se localizar e encontrar suas atrações favoritas. Você pode pegar um mapa físico na entrada do parque. Vou deixar aqui também disponível para você acessar a versão digital do mesmo mapa. Basta clicar aqui para ter acesso ao PDF.

Você pode usar também o mapa digital interativo no aplicativo My Disney Experience. O aplicativo é muito útil, mostrando a localização de atrações, restaurantes, banheiros, além de tempos de espera para as poucas atrações que os exibem.

Agendamento de atrações no Blizzard Beach

Em parques aquáticos da Disney, como o Blizzard Beach, não há sistema de agendamento de filas como o Genie+ ou Lightning Lane para acesso aos toboáguas. As filas são tradicionais e orgânicas.

A melhor forma é chegar cedo ao parque, ir direto para as atrações mais populares (Summit Plummet, Slush Gusher, Teamboat Springs) e aproveitar enquanto as filas ainda estão pequenas e o parque não está tão cheio.

A atenção aos detalhes na ambientação faz com que cada canto do Blizzard Beach conte parte da divertida história de uma nevasca "inesperada" na Flórida. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Alimentação no Blizzard Beach

O Blizzard Beach oferece diversas opções para você se refrescar e comer algo durante o dia.

Lottawatta Lodge: Opção de serviço rápido com hambúrgueres, sanduíches e saladas.

Opção de serviço rápido com hambúrgueres, sanduíches e saladas. Avalunch: Comida rápida como cachorros-quentes e nachos.

Comida rápida como cachorros-quentes e nachos. Cooling Hut: Oferece sorvetes e bebidas geladas.

Oferece sorvetes e bebidas geladas. Warming Hut: Para lanches rápidos e bebidas.

Dica da Pri: Você pode levar pequenos lanches e garrafas de água para o parque, o que pode ajudar a economizar alguns bons dólares.

Locker (Armários) no Blizzard Beach

Armários são essenciais em parques aquáticos para guardar roupas secas, toalhas, protetor solar, celulares e carteiras. O Blizzard Beach oferece armários para aluguel perto da entrada do parque. Mas você pode guardá-las também no local onde você vai ficar. O lugar é seguro e confiável. Basta deixar sempre alguém de guarda.

Os preços dos lockers variam de acordo com o tamanho do armário e o tempo de uso (geralmente por dia). Espere pagar entre US$ 10 e US$ 15 por um armário padrão. Se achar necessário, alugue um armário logo que chegar para garantir que você tenha um local seguro para seus pertences.

O Blizzard Beach combina a emoção dos toboáguas com a atmosfera relaxante de uma praia, criando uma experiência única. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Como chegar ao Blizzard Beach?

Chegar ao Disney’s Blizzard Beach, o divertido parque aquático com tema de estação de esqui derretida, é bem simples, e as opções de transporte são pensadas para a conveniência dos visitantes. Se você está hospedado em um dos resorts do Walt Disney World, a maneira mais prática e econômica é utilizar o ônibus gratuito da Disney.

Estes ônibus circulam regularmente entre todos os hotéis do complexo e o Blizzard Beach, oferecendo um transporte eficiente e sem custo adicional, permitindo que você relaxe e deixe a direção por conta deles.

Para quem busca mais flexibilidade ou não está hospedado em um resort Disney, a melhor alternativa é ir de carro particular, táxi ou por meio de aplicativos de transporte. O Blizzard Beach conta com um amplo estacionamento no local, e a boa notícia é que o estacionamento padrão é gratuito, o que é um grande diferencial comparado aos parques temáticos principais.

Dirigir-se ao parque com seu carro alugado ou solicitar um serviço de táxi/aplicativo oferece a liberdade de chegar e sair a qualquer momento, sem depender dos horários dos ônibus.

O parque conta com diversas opções de lazer aquático, desde escorregadores radicais até áreas de brincadeiras interativas para todas as idades. Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

Estacionamento do Blizzard Beach

O Blizzard Beach tem estacionamento próprio e é gratuito para os visitantes. Não há opções de estacionamento preferencial ou pago separadamente como nos parques temáticos principais.

O estacionamento não é tão grande quanto os outros parques temáticos da Disney, mas ainda assim é bom prestar atenção na seção onde você estacionou. Tire uma foto do nome da sua seção ou de algum ponto de referência próximo ao seu carro.

Aqui no blog também já falei sobre o preço dos estacionamentos dos parques de Orlando. Acesse o conteúdo e confira.

Atrações que serão desativadas no Blizzard Beach

Os parques aquáticos da Disney passam por manutenções periódicas e, ocasionalmente, podem ter atrações desativadas para dar lugar a novidades ou simplesmente serem removidas. A informação sobre fechamentos permanentes é menos frequente do que nos parques temáticos.

O mais comum é que o Blizzard Beach (ou o Typhoon Lagoon) feche por um período no inverno para manutenção. Eles geralmente se revezam, garantindo que um parque aquático esteja aberto. Sempre verifique o calendário oficial para estas datas.

Atrações mais antigas podem ser atualizadas ou substituídas a longo prazo. No entanto, no momento (junho de 2025), não há anúncios oficiais de grandes atrações sendo permanentemente desativadas no Blizzard Beach.

A melhor fonte de informação para fechamentos temporários e permanentes é o site oficial do Walt Disney World Resort. Verifique sempre o calendário de operações e a seção de avisos para a sua data de viagem.

Com este guia em mãos, você está pronto para curtir um dia refrescante e cheio de emoção no Disney’s Blizzard Beach, o parque aquático que prova que “neve” e sol combinam perfeitamente!

